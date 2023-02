Ein Unglückswochenende für Busreisende

Gleich drei Busse waren am Samstag in Unfälle verwickelt. Zwei Mal verursachten Autos die Zusammenstöße. Die Bilanz ist eine traurige: vier Tote und insgesamt rund 20 Verletzte.

Wien. Es war kein gutes Wochenende für Busfahrer und -insassen. Gleich drei Mal kam es zu Unfällen – die insgesamt vier Tote forderten.



So ist ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Bei dem Unfall wurde ein 31 Jahre alter deutscher Passagier tödlich verletzt. Unter den weiteren Passagieren gab es viele Verletzte und mehrere Schwerverletzte.



Der 51-jährige Busfahrer konnte ob seiner lebensgefährlichen Verletzungen noch nicht befragt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Er passierte jedenfalls am Samstag gegen 23.15 Uhr auf der Rohrmooser Landstraße (L722). Der Bus aus dem Raum Passau war in Richtung Schladming unterwegs. Die Insassen waren ein Gruppe von Männern, die von einem Rodelausflug zurückkam. In der sogenannten Schlösselkehre kam das Fahrzeug von der Straße ab, stürzte die Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrmals. Dann kam er seitlich auf dem Flachdach eines Firmengebäudes zu liegen. Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus mit Feuerwehrleuten, die Erste Hilfe leisteten – und das labile Unfallwrack sicherten.



Unbestätigten Medienberichten zufolge handelte es sich bei der Reisegruppe um eine Polterrunde. Der getötete 31-Jährige soll der Bräutigam in spe gewesen sein.

Kollision mit Kleinbus

Ein Unfall mit einem Kleinbus auf der B15 bei Achau (Bezirk Mödling) hat am Samstagabend wiederum elf Verletzte gefordert, darunter sechs Kinder. Der voll besetzte Bus dürfte mit einem Pkw kollidiert und in weiterer Folge von der Straße abgekommen sein. Alle neun Insassen des Busses sowie der 34-jährige Pkw-Lenker und sein 14-jähriger Sohn wurden verletzt. Der Wiener Pkw-Lenker war laut Polizei gegen 19.30 Uhr mit seinem Sohn am Beifahrersitz von Achau in Richtung Leopoldsdorf unterwegs, als er unmittelbar nach einem Kreisverkehr ins Schleudern geriet und in den entgegenkommenden Kleinbus krachte. Im Bus befanden sich neben dem 38-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha drei Frauen im Alter von 41, 22 und 19 Jahren sowie fünf Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren.



Der 34-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn mit einem hydraulischen Rettungsgerät.

Auto fuhr in Postbus

Drei Menschen sind nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Postbus in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg Samstagfrüh ums Leben gekommen. Der 25-jährige Autofahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Herrschaft über sein Gefährt und krachte frontal in den Bus. Die beiden Pkw-Insassinnen im Alter von 29 und 36 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen.



Kurz vor acht Uhr passierte der verhängnisvolle Crash auf der B164. Der 51-jährige einheimische Buslenker kam mit schweren Verletzungen davon. Er war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs. Der Berufsfahrer hatte noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß zu verhindern und kam am steil abfallenden Straßenbankett zum Stehen. Der Linienbus drohte laut Polizei auch abzustürzen. Das Auto mit den drei Ungarn blieb schwer beschädigt auf der Straße stehen. Der 25-jährige Pkw-Lenker und die beiden Frauen mussten von den alarmierten Feuerwehren Leogang und Hochfilzen aus dem Wrack geschnitten werden. (APA, red)