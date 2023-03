Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Führungsdiskussion. Die Kärntner Landtagswahl hat am Sonntag ein überraschendes Ergebnis gebracht. Die SPÖ verlor fast zehn Prozentpunkte, konnte aber klar ihre Position als Nummer eins behalten. Alle anderen Parteien legten zu, was vor allem bei der ÖVP unerwartet war. Sie konnte das Team Kärnten klar hinter sich lassen, obwohl dieses sich annähernd verdoppelte. Grüne und NEOS scheiterten klar. Dazu Oliver Pinks Leitartikel >> Ein großes rotes Fragezeichen, ein kleines türkises Wunder [premium]und Florian Asamers Morgenglosse >> Statt des "Vierers vorne", bei den Wählern hinten.

Wahlbeteiligung- und struktur. Mit einer Zunahme auf 71,59 Prozent haben die Kärntner am Sonntag Niederösterreich hinsichtlich der Wahlbeteiligung überholt. Landesintern ist es der erste Zuwachs nach zwei stärkeren Rückgängen. Insgesamt sieht es so aus, als ob nach den teils starken Einbrüchen in der Corona-Pandemie das Interesse an der Mitentscheidung wieder zunimmt. >> Mehr dazu. Sowohl die Sozialdemokratie als auch die Volkspartei konnte bei der Kärnten-Wahl in der Zielgruppe mit Personen über 60 Jahren besonders reüssieren. Die FPÖ konnte bei den Jüngeren punkten. >> Mehr dazu

Liberales Estland. Im an Russland grenzenden EU- und Nato-Staat Estland hat die wirtschaftsliberale Reformpartei von Regierungschefin Kaja Kallas die Parlamentswahl klar gewonnen. Nach einem von den Folgen des Ukraine-Kriegs dominierten Wahlkampf holte die Regierungspartei 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn - drei mehr als bei der vorherigen Wahl 2019. >> Mehr dazu

Rohingya-Lager. Ein Feuer in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch hat 2000 Unterkünfte vernichtet. Rund 12.000 Menschen seien durch den Brand vom Sonntag im Kutupalong-Lager obdachlos geworden. >> Mehr dazu

ÖSV-Dreifachsieg. Die ÖSV-Frauen haben im alpinen Ski-Weltcup einen sensationellen und unerwarteten Dreifach-Erfolg gefeiert. Beim Super-G in Kvitfjell setzte sich am Sonntag Nina Ortlieb vor ihren Teamkolleginnen Stephanie Venier und Franziska Gritsch durch. >> Mehr dazu