ÖVPler nimmt Georg Dornauer das Bürgermeisteramt ab

Benedikt Singer von der oppositionellen Liste „Gemeinsam für Sellrain“ hat am Sonntag die Bürgermeister-Direktwahl in Sellrain gewonnen. Der ÖVP-Politiker nahm damit der Liste von SPÖ-Chef Georg Dornauer das Bürgermeisteramtt ab. Letzterer musste mit dem Wechsel in die Landesregierung das Amt abgeben.

Einem Bericht des ORF Tirol zufolge erhielt Singer 501 Stimmen, umgerechnet 56 Prozent. Der Kandidat der Dornauer-Liste „WIR Sellrainer“, Harald Willam, kam auf 388 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 79 Prozent

Allerdings: Der neue Bürgermeister muss künftig gegen eine Gemeinderatsmehrheit in Sellrain regieren. Seine Liste verfügt im Ortsparlament nur über vier Sitze. Die Liste von Willam hält dagegen neun Mandate.

