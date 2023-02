Japans Schulmädchen dürfen nun auch Hosen tragen

Zwei Schulmädchen in traditioneller Uniform in Japan.

Zwei Schulmädchen in traditioneller Uniform in Japan. (c) imago images/ZUMA Wire

Rock oder Hose? Immer mehr Schulen in Japan lockern die Regeln zu ihren Schuluniformen. Unabhängig vom Geschlecht dürfen nun Blazer und Hosen getragen werden.

Fans von Manga und Anime lieben sie: japanische Schuluniformen. Im Land der aufgehenden Sonne haben Schulen jeweils ihre eigenen Uniformen. Dabei gilt: Mädchen haben Rock zu tragen, Burschen Hose. Doch im Zuge eines Überdenkens der oft strikten Schulregeln ändern nun erste Bildungseinrichtungen die Auflagen zur Uniform, wie die Zeitung "Mainichi Shimbun" am Montag berichtete. Dort dürfen zum Beispiel nun auch Mädchen auf Wunsch Hosen tragen.

Die Zeitung vermutet dahinter einen Trend, "Diversität aus der Perspektive "gender free" zu respektieren". Wobei Japan in puncto Geschlechterungleichheit allgemein noch immer ein großes Problem hat.

Aufholbedarf bei Geschlechtergerechtigkeit

Als Beispiel für den neuen Trend führt die Zeitung die Gyoda Junior High School in Tokios Nachbarpräfektur Chiba an. Dort habe man die Regeln zur Schuluniform in den vergangenen Jahren in Absprache mit den Eltern schrittweise gelockert. Trugen Burschen traditionell Jacken mit engem Stehkragen und Schülerinnen Blazer mit Schleife und Röcke, wurde Mädchen auch das Tragen von Hosen erlaubt und in einem weiteren Schritt neben Schleifen auch Krawatten. Jetzt soll das Tragen von Blazern und Hosen unabhängig vom Geschlecht gestattet werden.

Auch an anderen Schulen sind ähnliche Vorgänge zu beobachten. Wie die Online-Plattform „Sumikai“ berichtete, wird es auch an allen Mittelschulen in Susono, in der Präfektur Shizuoka, ab diesem Frühjahr einheitliche Uniformen geben: Mit Jacketts für den Winter, Poloshirts für den Sommer und freier Wahl, ob Rock oder Hose, Krawatte oder Schleife getragen wird.

Mehr Diversität

Allgemein rücken auch die Belange der LGBTQ-Community langsam verstärkt ins öffentliche Bewusstsein des Landes, wobei Japan als einziger Staat in der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien die gleichgeschlechtliche Ehe bislang nicht anerkennt. Zudem ist die Kluft zwischen Männern und Frauen in Japan in Bezug auf politische Repräsentation und wirtschaftliche Stellung im Vergleich zu anderen Industriestaaten immer noch groß.

(APA/dpa/red)