Warum die Lehrergewerkschaft den Heimunterricht verbieten will

Weil die Zahl der Schulabmeldungen in der Pandemie schlagartig nach oben ging, will die Regierung die Voraussetzungen verschärfen. Der Lehrergewerkschaft geht das nicht weit genug: Sie fordert ein generelles Verbot des Heimunterrichts - und verweist auf deutsches Recht.

In Deutschland gibt es sie nicht: Weder die Möglichkeit, die eigenen Kinder von der Schule abzumelden und zu Hause zu unterrichten, noch die Diskussion darüber, wie stark die Zahl der Abmeldungen in der Pandemie schlagartig angestiegen ist. Dort nämlich herrscht, im Gegensatz zu Österreich, eine Schulpflicht. In Österreich gibt es diese zwar auch, aber nur im Sinne einer Unterrichtspflicht. Prinzipiell kann dieser, unter gewissen Umständen, auch zu Hause oder in Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht stattfinden. In beiden Fällen müssen Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres eine Externistenprüfung ablegen, um ihre Kenntnisse laut Lehrplan unter Beweis zu stellen.

Am Höhepunkt der Pandemie explodierte die Zahl der Schulabmeldungen: Rund 7500 Schülerinnen und Schüler waren zwischenzeitlich vom Unterricht im Schulgebäude abgemeldet. Inzwischen ist die Zahl auf etwa 400 gesunken.

Gewerkschaft fordert Schulpflicht wie in Deutschland

Dass sich künftig noch weniger abmelden, soll eine entsprechende Gesetzesänderung bewirken, die die Bundesregierung in der Vorwoche in Begutachtung geschickt hat. Sie zieht weitere Hürden für das Home-Schooling ein: Eltern müssen, neben bereits verschärften Regeln, künftig auch ein pädagogisches Konzept vorlegen. Schon jetzt kann die jeweilige Bildungsdirektion den externen Unterricht untersagen, wenn anzunehmen ist, dass „die Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht gegeben ist“, wie es im Gesetz heißt. Nicht weit genug geht die Novelle der Lehrergewerkschaft der Pflichtschulen, die am Montag aufhorchen ließ: Sie will den Heimunterricht, wie in Deutschland, grundsätzlich verbieten.