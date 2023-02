Ruud Koopmans: "Europas Asylsystem ist moralisch bankrott"

Und wieder sind 59 Flüchtlinge ertrunken, darunter ein Baby: Am 26. Februar sank bei stürmischem Wetter ein überladenes Schiff an der kalabrischen Küste, vor Steccato di Cutro. Ein Polizist sucht hier den dortigen Strand nach Überresten ab. (c) APA/AFP/ALESSANDRO SERRANO (ALESSANDRO SERRANO)