Polizist erschießt Polizisten

Die Polizeiinspektion befindet sich oberhalb einer Bank in Trieben. (c) APA/Erwin Scheriau

In einer Inspektion löste sich am Montag Früh ein Schuss aus der Dienstwaffe eines 46-Jährigen Beamten. Sein Kollege wurde dabei tödlich getroffen. Was ist passiert?

Ein 59-jähriger Polizist ist am Montag in der Früh um etwa 7.45 Uhr auf einer obersteirischen Polizeiinspektion in Trieben im Bezirk Liezen durch einen Schuss seines 46-jährigen Kollegen getötet worden.

Szenen, die unweigerlich an den sich kürzlich zugetragenen Vorfall in einer Bundesheer-Kaserne in Wiener Neustadt erinnern. Dort kam es Anfang Jänner ebenfalls zu einer tödlichen Schussabgabe, bei der ein Wachsoldat ums Leben kam.

In Trieben herrschte am Montag zunächst noch große Unklarheit über die Hintergründe der Tat. War es ein Unfall? Ging der Schussabgabe ein Streit voraus? Alles Fragen, die am Tag des Geschehens noch nicht völlig geklärt werden konnten.

Unfall oder Vorsatz?

Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ soll der 59-Jährige, der erst seit wenigen Monaten Kommandant gewesen sei, zuvor mit dem Polizisten über den Verdacht des Amtsmissbrauchs gesprochen haben. Dabei soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein.

„Das kann ich nicht bestätigen und auch nicht dementieren“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Presse“. Auch, wie viele Schüsse tatsächlich aus der Tatwaffe abgegeben worden sind, müsse erst durch die ermittelnden Behörden geklärt werden.

Man könne derzeit nur das bestätigen, was gesichert ist, um dem laufenden Ermittlungsverfahren nicht in die Quere komme. Außerdem sei es nicht seriös, zum jetzigen Zeitpunkt Mutmaßungen anzustellen, so die Polizei. Nur so viel kann mit Gewissheit von der Polizei Steiermark mitgeteilt werden: „Es hat ein Gespräch gegeben, dann hat sich ein Schuss gelöst.“

Einvernahmen gestartet

Der Schuss soll aus der Dienstwaffe des 46-jährigen Beamten, einer Glock 17, abgegeben worden sein. Zu dem Zeitpunkt waren noch ein weiterer Polizist und eine Polizistin in der Inspektion in einem Gebäude oberhalb einer Bank in Trieben anwesend. Die vier Polizisten waren für den Tagesdienst eingeteilt gewesen, sie hatten um sieben Uhr übernommen. „Der 59-Jährige ist dann aufgrund der Verletzung gestorben. Ob es vorsätzlich war oder ein Unfall, ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, sagte die Polizei.

Sofort eingeleitete Hilfsmaßnahmen und Reanimationsversuche der rasch eingetroffenen Rettungskräfte scheiterten. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen, seine Dienstwaffe wurde sichergestellt.

Am Montag zu Mittag starteten die Einvernahmen des Schützen und seiner beiden anwesenden Kollegen.

Gegen 11 Uhr traf die Spurensicherung des Landeskriminalamts Steiermark ein. Kurze Zeit später kamen auch das Landeskriminalamt Salzburg, ein Gerichtsmediziner und die Staatsanwaltschaft Leoben. „Der Sachverhalt wird nun Stück für Stück aufgearbeitet“, sagte die Polizei Steiermark. Zum Tatort beordert wurden auch ein Kriseninterventionsteam sowie der sogenannte Peer Support der Polizei.

Opfer hinterlässt drei Töchter

Der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner zeigte sich in einer ersten schriftlichen Stellungnahme tief betroffen: „Ein tragischer Vorfall hat sich in Trieben ereignet. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen des Verstorbenen.“

In einem kurzfristig einberufenen Statement für die Medien am frühen Nachmittag erklärte Ortner weiter, dass der getötete 59-jährige Beamte eine Lebensgefährtin und drei Töchter hinterlasse. Er bestätigte auch, dass es kurz vor dem „Vorfall“ ein Gespräch zwischen den beiden Polizisten gegeben habe. Weitere Details wollte er aber nicht bekannt geben. „Die gesamte Polizei Steiermark steht unter Schock“, so Ortner. Die Ermittlungen laufen.