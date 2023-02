Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke kündigt überraschend an: Wenn die Kreditlinie des Bundes in Höhe von zwei Milliarden Euro Ende April endet, springt Wien mit einem Schutzschirm ein. Auch Banken sollen Kredit geben.

Ausgerechnet am Hochfest der Sozialdemokratie, dem 1. Mai, soll er in Kraft treten. Die Rede ist von einem Kreditrahmenvertrag in Höhe von zwei Milliarden Euro, mit dem ein neues Fangnetz für Wien Energie gespannt wird.

Das hat Finanzstadtrat Peter Hanke am Montag der APA überraschend angekündigt. Er spricht von einem „Wiener Schutzschirm". Weshalb ist der aber überhaupt notwendig?