Österreich ist keine TUI! Wo bleibt die Austriazistik?

Germanistik. Österreich hat Internationalisierung nicht nur in der Forschung mit Germanisierung verwechselt. Was sich ändern sollte.

Es war irgendwann 2021, da hörte ich die neue Chefin der Österreich Werbung auf Ö1. Was ich bemerkte, war nicht die Besonderheit ihres Österreich-Konzepts, sondern ihre scharfe, bundesdeutsch geprägte, hochdeutsche Rede. Na ja, dachte ich mir, sie wird ihre Sache schon gut machen.

Am Freitag vor einer Woche, wenig mehr als ein Dutzend Monate später, höre ich wieder auf Ö1, dass die Österreich-Werbung-Chefin, die zuvor lang beim Pauschalreisenveranstalter TUI gearbeitet hat, nun zurücktritt. Statt der ehemaligen TUI-Mitarbeiterin wird nun eine Kärntnerin, hoch qualifiziert in Marketing, PR und sogar mit Österreich-Erfahrung, zum Zug kommen. Und das, obwohl die Neue, eher ein Novum in Österreich, vorher „keiner gekannt habe“. Es wurde gesagt, dass die Gremien sich „nun zammeng'rissen“ und die Richtige gefunden haben, die nämlich, die schon seit Mittelschulzeiten in der Österreich Werbung arbeiten wollte, wie die neue Chefin im wundervollen österreichischen Standarddeutsch glaubhaft vermittelt.

Wie konnte es so weit kommen

Was die Österreich Werbung mit den österreichischen Unis und der Forschung zu tun habe? Ich bin, das muss ich vorausschicken, mit vielen Menschen aus Deutschland befreundet, denn der Vorwurf der Anti-Deutschland-Rhetorik wird reflexartig sicher kommen. Aber: Als ich den neuen Rektor der Uni Wien ebenfalls mit einem norddeutschen Akzent reden hörte und die Vorsitzende der österreichischen Rektorenkonferenz ebenso klang, wurde mir etwas bang. Sie sind beide sicher hervorragend qualifiziert. Sie stehen aber auch symbolisch für ein strukturelles Problem.

Denn es pfeifen die Spatzen – bzw. Kollegen Klaus Zeyringer („Kleine Zeitung“, 2. Jänner 2020, S. 6) oder Rudolf Muhr – schon seit Jahren von den Dächern: Österreich hat Internationalisierung in der Forschung im Wesentlichen mit Germanisierung verwechselt.

Wie konnte es so weit kommen? Netzwerke wurden benutzt, als die ersten der in Deutschland sozialisierten Professorinnen und Professoren vor zehn bis 15 Jahren bestellt waren, um weitere Kollegen und Kolleginnen und teilweise sogar deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Österreich zu holen. Das Muster hatte es ja schon gegeben, hatte sich bewährt: In der ehemaligen DDR waren die Wessis „immer“ die besser qualifizierten, wie mir ein hoch kompetenter Forscher in seinem Torontoer Exil erstmals vor 20 Jahren anschaulich erklärte. Es gibt viele Doktoranden im großen Deutschland, die wollen alle wohin. Nun ist Österreich dran.

Wie aber konnte es wirklich so weit kommen? Da gab es sicher grobe strukturelle Schnitzer in den Kommissionen, über längere Zeit, die wohl auf einem Minderwertigkeitskomplex beruhen bzw. dem Boosting der BRD-Kandidateninnen und Kandidaten, das, auch durch altes Hegemonialdenken verstärkt, in BRD-Hände spielt. „Sprachliche Unsicherheit“, sagen gute Soziolinguisten zu dem Phänomen, das sich derart manifestiert. Das gibt es übrigens auch im Englischen: Kommt ein wie König Charles klingender Brite an die UBC zum Jobinterview, muss man gut zusammenarbeiten, damit der nicht gleich einfach so, bloß weil er so „schön“ klingt, den Posten angeboten bekommt. Das darf man in Kanada auch sagen.

Solche Mechanismen sind besonders problematisch im Bereich der Germanistik und im Zusammenhang mit Österreichischem Deutsch, das mittlerweile zu „Deutsch in Österreich: wie lieblich, urtümliche Dialekte“ verkommen ist. Da gibt es ein Wörterbuchprojekt, das nach 110 Jahren ganze fünf von 41 Bänden fertig hat und das die deutsch-österreichische Grenze konzeptuell einfach ignoriert, schon seit der gemeinsamen Gründung mit den Bayern im Jahre 1911. Währenddessen hat sich an den Forschungseinrichtungen seit 1951 niemand bzw. durfte sich niemand um das „Österreichische Wörterbuch“ kümmern, für das es noch immer keine Smartphone-App gibt (was nicht die Schuld des Österreichischen Bundesverlags Schulbuch, ÖBV, ist. Der brauchte forschungsmäßig Unterstützung, aber ein großdeutsch orientiertes Wörterbuch kann das nicht bieten).

Jedenfalls ist österreichisches Standarddeutsch nicht mehr primärer Forschungsgegenstand. Man fragt sich im Ausland: warum nicht? Gibt es eine „Sprachliche Deutsche Einheit“ neuerdings? Sagt man das laut, wird alles abgestritten und schnell mit Anschuldigungen um sich geworfen.

Nicht nur in der Germanistik, auch in der österreichischen Geschichtsforschung muss man heute sagen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Stellt keine Menschen an, die noch nie zur Geschichte Österreichs geforscht haben. Stellt keine Leute an, die österreichisches Standard- bzw. österreichisches Hochdeutsch“ in keinem ihrer Buchtitel führen, oft nicht einmal im Buchindex.

Und, wie jetzt doch realisiert wurde, weil sich eine Kommission „zammeng'rissen“ hat: Stellt keine Österreich-Werbung-Chefin an, die das Land nicht eingehend kennt. Bei TUI buchen zwar auch Österreicherinnen und Österreicher, aber das allein reicht nicht für eine nennenswerte Österreich-Expertise.

Hegemonialer Topfen

Bei alledem gilt: Österreich-Erfahrung und Österreich-Kompetenz sind keine „Extrawurst“ in der Qualifikation. Sie sollten in keinem Arbeitsprofil gänzlich fehlen, aber in Germanistik, Geschichte- und Kulturstudium (auch Österreich Werbung) müssen sie vorrangig und zentral sein. Alles andere ist ein hegemonialer Topfen, oft ganz unbeabsichtigt. Der Ire, der bisher nur in Deutschland gelebt hat und nun die Österreich-Filiale der Firma leiten soll, wird sich auch bald wundern: nicht nur Wien ist anders. Ganz Österreich ist ganz schön anders, und das ist gut so.

Wenn Germanistenkollege Rudolf Muhr meint, es brauche eine Austriazistik, hat er wohl recht. Warum? Weil die Germanistik wichtige Beiträge aus österreichischer Sicht nicht will. Das ist Faktum*. Texte, die dies feststellen, erscheinen nun in „Language and Politics“, nicht in der „Zeitschrift für Deutsche Philologie“.

In der Germanistik ist damit für wesentliche österreichische Anliegen mittel- bis langfristig der Weg verstellt und Hopfen und Malz verloren. Warum aber fördert dann der österreichische Steuerzahler mit mehr als sechs Millionen Euro Arbeiten zu „Deutsch in Österreich“. Meine Antwort gibt es dazu in Kapitel 5 eines kleinen (österreichischen) Bestsellers**.

In diesem Sinn: Liebe neue Chefin der Österreich Werbung, Ihre Bestellung freut mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute! Den Gremien in Österreich zur Postenbesetzung und Forschungsmittelvergabe wünsche ich hingegen, bei österreichischen Zentralthemen im Besonderen mehr Mut zum Nein! Denn Österreich ist keine TUI.

* Sehen Sie, z. B. hier: https://www.academia.edu/80069780

** „Österreichische Deutsch oder Deutsch in Österreich“ von Stefan Dollinger, bald in 4. Auflage. Gratis und ganz legal hier abrufbar: https://www.nid-library.com/Home/ViewBook/512

