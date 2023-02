Parlamentsdebatten bleiben doch auf ORF2

Eigentlich wollte der ORF die Übertragung von Parlamentsdebatten vom Flaggschiff ORF2 in das wesentlich weniger gesehene ORF3 verfrachten - nach heftiger Kritik weicht man von diesem Plan nun ab: ORF-Chef Roland Weißmann erklärte am Montag den Fraktionen, dass alles beim Alten bleibe.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sorgte rund um die Wiedereröffnung des Parlaments zu Jahresbeginn für Aufregung unter den Parlamentsklubs: Plenardebatten sollen nicht mehr wie gewohnt auf ORF2, sondern nur noch auf ORF3 zu sehen sein, erklärte er damals. ORF3 bestätigte hernach schriftlich: „Parlamentsberichterstattung gibt es künftig nur in ORF III.“ Bisher waren die ersten Stunden einer Nationalratsdebatte auf ORF2 und ORF3 zu sehen. Die Zuschauerzahlen dabei können sich sehen lassen, nicht selten schauen sich 100.000 Menschen live eine Parlamentsdebatte an, in der Coronakrise waren es hie und da auch mehr als eine Viertelmillion. ORF3 hingegen erzielt nur einen Bruchteil der Reichweite von ORF2.

Die ORF-Idee war, wie von der „Presse“ berichtet, von Anfang an umstritten: Die ÖVP sprach sich dagegen aus, „dass Demokratie zum Nischenprogramm wird“, die SPÖ fände es „nicht akzeptabel, die Reichweite zu beschneiden“ und die FPÖ sah überhaupt einen „Affront gegenüber dem Parlament“. Die Neos nannten das Ansinnen „demokratiepolitisch nicht hinnehmbar“.