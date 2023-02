Festspiele Reichenau: Nestroy, Molière – und erstmals Schwab

Maria Happel setzt auch in ihrem zweiten Jahr als Intendantin der Festspiele Reichenau vorwiegend auf Altbekanntes.

Der Tradition verbunden bleiben und den Horizont gleichzeitig weit öffnen: Das möchte die künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau, Maria Happel, in ihrem zweiten Jahr. Somit gibt es erstmals Stücke von Molière und von Werner Schwab an der Rax zu sehen: „Tartuffe“ und „Die Präsidentinnen“ finden sich auf dem Spielplan des Festivals, das am 1. Juli startet und unter dem Motto „Sehnsucht“ steht. Mit „Einen Jux will er sich machen“ ist außerdem Johann Nestroy vertreten.