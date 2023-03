Planen und Bauen für die Zukunft

Bau & Infrastruktur. Die auf Vergaberecht spezialisierte Kanzlei Schiefer wächst kontinuierlich und kann mittlerweile auf ein Team von rund 50 Mitarbeiter:innen zurückgreifen.

Die Schiefer Rechtsanwälte GmbH ist bekannter Ansprechpartner für die Konzeption der Beschaffung öffentlicher Bau- und Infrastrukturgroßprojekte. Insgesamt bilden rund 50 Mitarbeiter das Team der von Martin Schiefer geleiteten Rechtsanwaltskanzlei. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich die Kanzlei mit Vergaberecht, also öffentlichen Beschaffungsvorhaben, wobei der Fokus auf der Beratung öffentlicher Auftraggeber in ganz Österreich liegt. Das Team deckt daneben aber auch weitere Rechtsgebiete ab, die mit diesen Projekten mehr oder weniger direkt zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem Vertragsrecht, Compliance, öffentliches Recht, Beihilfenrecht, Kartellrecht, rechtliche Aspekte der Digitalisierung, aber auch „Claim- und Anti-Claim-Management“, also die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung im Streitfall.

Der Grundsatz bei Schiefer lautet, das Vergaberecht „neu zu denken“. Damit wird eine moderne und effiziente Beschaffung für die öffentliche Hand ermöglicht. Neben jahrelanger Erfahrung und dem juristischen Know-how ergibt sich der Erfolg der Kanzlei aber auch aus der rechtlichen Kreativität des Teams, der Bereitschaft, klassische Strukturen aufzubrechen, und der stetigen, sowohl fachlichen als auch personellen Weiterentwicklung. Möglich macht das ein Team, das Vielfalt lebt. Geschäftsführer Martin Schiefer fasst dies folgendermaßen zusammen: „Wir verbinden Alt mit Jung, Erfahren mit Neu und schaffen daraus nicht nur einen unternehmerischen Mehrwert, sondern auch einen gesellschaftlichen. Das Aufgabengebiet unserer Mitarbeiter ist vielfältig und bietet große Entwicklungschancen.“

Lokale Beratung

„Vielfältig“ sind auch die Standorte der Kanzlei. Schiefer Rechtsanwälte hat neben der Zentrale in Wien weitere Büros in ganz Österreich, derzeit in St. Pölten, Graz, Salzburg und Klagenfurt. Demnächst soll mit Linz ein sechster Standort hinzukommen.

Denn so vielfältig die Themen im Vergaberecht sind, so umfangreich sind auch die Mandanten und Projekte. Um den daraus entstehenden unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden und lokale Beratung zur Verfügung stellen zu können, bedarf es der Expertise auch in den jeweiligen Bundesländern. Die in den Regionen ansässigen Jurist:innen sind mit den jeweiligen regionalen Voraussetzungen vertraut, kennen die Ansprechpartner und sind bestens vernetzt. Das ist gelebte Regionalität. Auf diese Weise kann Schiefer Rechtsanwälte die Vorteile von regionaler und überregionaler Zusammenarbeit kombinieren und den Mandanten die besten Bedingungen bieten. Mit der Expansion wächst freilich auch der Bedarf an gutem Personal, und das Unternehmen hält ständig Ausschau nach talentierten Mitarbeitern.

Klein- und Großprojekte

Zahlreiche betreute Bauprojekte in ganz Österreich zeigen, dass bei den Themen Planung und Bau kein Weg an Schiefer Rechtsanwälte vorbeiführt. Neben zahlreichen kleineren Projekten wie etwa Kindergärten, Veranstaltungszentren und Sporthallen in Gemeinden sind es vor allem komplexe Großbauvorhaben mit hoher gesellschaftlicher Relevanz wie etwa Krankhausum- und -neubauten, Fußballstadien, kommunale Infrastruktureinrichtungen, internationale Arenen, Messezentren oder auch der Bau von Wasserstofffabriken, Bioheiz- und Fotovoltaikanlagen, die von der Kanzlei betreut werden.

Höhere Anforderung

Gerade in Zeiten der Klimakrisen werden für öffentliche Auftraggeber Themen wie EU-Taxonomie, ESG-Kriterien (Environmental Social Governance), CSR-Kriterien (Corporate Social Responsibility), Kreislaufwirtschaft, Lebenszyklus, Digitalisierung usw. immer wichtiger. Einer der essenziellsten Aspekte in der öffentlichen Auftragsvergabe ist die ökologische, aber auch ökonomische Nachhaltigkeit. „Wir suchen immer nach der besten Lösung für das jeweilige Projekt“, sagt Martin Schiefer. Von Public-private-Partnership-Projekten (PPP) und Joint Ventures, über strategische Partnerschaften, Total- und Generalunternehmer, bis hin zu modernen Lösungen wie alternativen Vertragsmodellen, sind bei jedem Projekt verschiedene maßgeschneiderte Lösungen denk- und umsetzbar.

Aber auch die beste Lösung kann Streitigkeiten im Nachhinein nicht völlig ausschließen. Schiefer Rechtsanwälte ist auch dann zur Stelle und vertritt die Mandanten routiniert vor Gericht.

