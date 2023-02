Arbeiter gerät in Salzburg in Stromkreis

Ein 23-Jähriger kam bei Wartungsarbeiten an den Steckschaltern von Obus-Leitungen in den 600-Volt-Stromkreis. Er wurde ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Am Dienstag hat sich in der Stadt Salzburg kurz nach 2.20 Uhr im Technikraum eines Energieversorgers ein schwerer Stromunfall ereignet. Ein 23-Jähriger war bei Wartungsarbeiten an den Steckschaltern von Obus-Leitungen in den 600-Volt-Stromkreis geraten, berichtete der Polizei. Der Mann konnte von einem zweiten Arbeiter mit Hilfe einer Rettungsstange und erheblicher Kraftanwendung aus dem Stromkreis gerissen werden. Er wurde ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

(APA)