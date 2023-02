73-Jährige schlägt im Burgenland Einbrecher in die Flucht

Die Frau erwischte den Täter auf frischer Tat, als er gerade ihren Schmuck stehlen wollte.

Eine 73-Jährige hat am Montagvormittag einen Einbrecher in ihrem Haus in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte wollte Schmuck stehlen, als die Frau aus dem Garten zurückkam. Auf der Flucht stieß er sie noch gegen einen Türstock und verlor einen Teil der Beute. Die Frau blieb unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Der Räuber lief dann zu einem schwarzen Auto und die Mittelburgenländerin verständigte sofort die Polizei. Sie beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alten, kleinen Mann mit dunklen Haaren und Bart. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

(APA)