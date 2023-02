Das Patt im SPÖ-Machtkampf schützt Rendi-Wagner noch vor Sturz

Doskozil? Bures? Kern? Entscheidend für die Zukunft der SPÖ ist die Haltung des Wiener Bürgermeisters: Die einen sagen, Michael Ludwig sei bereits von Pamela Rendi-Wagner abgefallen. Doch sein Umfeld dementiert entschieden.

Die österreichische Sozialdemokratie hat an sich schon schlimmere Zeiten hinter sich. Am Dienstagabend wird im Parlament im Rahmen einer SPÖ-Veranstaltung an das Jahr 1933 erinnert, die Ausschaltung des Parlaments, den nachfolgenden Bürgerkrieg und das Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Es treten auf: SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der frühere Bundespräsident Heinz Fischer, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, die Philosophin Lisz Hirn.

Bis auf Fischer und Hirn spielen alle eine zentrale Rolle in den jüngsten Gerüchten, die sich um die SPÖ ranken. Zusammengefasst: Michael Ludwig, der bisher seine schützende Hand über Pamela Rendi-Wagner gehalten hatte, soll nun auf Distanz zu ihr gegangen und bereits auf Nachfolgersuche sein. Um Rendi-Wagner einen gesichtswahrenden Ausstieg zu bieten, soll ihr das Amt der Zweiten Nationalratspräsidentin angeboten werden, Doris Bures dafür interimistisch die Partei übernehmen und einen Parteitag für die Rendi-Nachfolge vorbereiten.

Ziel der Aktion: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil soll als neuer SPÖ-Chef verhindert werden.