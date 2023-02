Wahlen in Nigeria: Kandidat der Präsidentenpartei hat Nase vorn

Der ehemalige Gouverneur von Lagos führt in den bisher ausgezählten Bundesstaaten vor dem Oppositionspolitiker Atiku Abubakar und dem bei der Jugend beliebten Peter Obi.

Bei der Präsidentschaftswahl in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria liegt der Kandidat der regierenden Partei All Progressives Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu, in Führung. Nach Angaben der nationalen Wahlkommission Ines erhielt Tinubu 6,8 Millionen Stimmen in den bisher 24 ausgezählten Bundesstaaten. Atiku Abubakar von der oppositionellen Demokratischen Volkspartei (PDP) liegt mit 5,3 Millionen Stimmen an zweiter Stelle.

Der bei nigerianischen Jugend populäre Kandidat der Arbeiterpartei, Peter Obi, kommt auf 3,8 Millionen Stimmen. Noch immer können alle drei Spitzenkandidaten die Wahl für sich entscheiden. In zwölf Bundesstaaten steht ein Ergebnis noch aus.

Mehr als 87 Millionen Wähler waren am Samstag zur Wahl eines neuen Präsidenten der größten Volkswirtschaft des Kontinents zugelassen. Präsident Muhammadu Buhari (80) scheidet nach zwei Amtszeiten aus. Seine Nachfolge dürfte in einer Stichwahl entschieden werden.

Wahlbetrugs-Vorwürfe

Verschiedene Oppositionsparteien, darunter die Arbeiterpartei und die PDP, erhoben den Vorwurf des Wahlbetrugs. Laut der Opposition sollen Ergebnisse teilweise manuell ausgewertet und übermittelt worden sein. Gesetzlich vorgeschrieben ist hingegen eine elektronische Übermittlung an den Server der Wahlkommission.

Auch Wahlbeobachter der EU warfen der Wahlkommission Ines am Montag in einem vorläufigen Bericht schlechte Planung und mangelnde Transparenz vor. Die grundlegenden Rechte der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit während der Wahl sahen sie jedoch weitgehend als gewährleistet an.

Der 70-jährige Tinubu hatte im Wahlkampf versprochen, die öffentliche Infrastruktur zu modernisieren. Grundlegende Einrichtungen wie die Wasserversorgung oder der öffentliche Wohnungsbau sind marode. Durch die Modernisierung soll die Wirtschaft des rohstoffreichen Landes wachsen. Ein kleiner, für Tinubu aber sicherlich schmerzhafter, Rückschlag ist die Niederlage in seiner politischen Hochburg Lagos. Bereits am Montag wurde bekannt, dass Obi dort die Mehrheit errang. Tinubu ist der ehemalige Gouverneur von Lagos.

(APA/dpa)