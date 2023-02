Österreichs Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 2,6 Prozent

Damit hat sich das Wachstum der heimischen Wirtschaft zum Jahresende fortgesetzt. Insgesamt legte sie 2022 um fünf Prozent zu.

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft hat sich Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2022 fortgesetzt. Die Wirtschaftsleistung stieg im Jahresabstand real um 2,6 Prozent, gegenüber dem dritten Quartal 2022 entspricht das aber einem leichten Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,04 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Insgesamt ist die heimische Wirtschaft im vergangenen Jahr 2022 damit real um 5,0 Prozent gewachsen.

"Nach dem starken Aufschwung in der ersten Jahreshälfte 2022 hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Halbjahr deutlich an Dynamik verloren", so Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. "Für das Jahreswachstum von 5,0 Prozent sorgte vor allem der Dienstleistungsbereich wie Gastronomie und Beherbergung, Handel oder Verkehr, die im Jahr davor noch deutlich von der Pandemie geprägt waren."



Gastronomie, Handel und Verkehr sorgen für Wachstum

Wachstumstreiber waren im vierten Quartal vor allem die Bereiche Gastronomie und Beherbergung, Handel sowie Verkehr. Das Gastronomie- und Beherbergungswesen legte mit einem Plus von 30,6 Prozent kräftig gegenüber dem vierten Quartal 2021 zu, aber lag damit nach wie vor deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Wirtschaftliche Dienstleistungen, zum Beispiel Beratung oder Leiharbeit, legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,3 Prozent zu.

In Industrie und Bau setzte sich die schwächere Entwicklung des dritten Quartals auch im vierten Quartal 2022 fort. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erreichte die Herstellung von Waren noch einen realen Anstieg von 0,9 Prozent, während der Bau bereits leicht zurückging (minus 0,9 Prozent).

Im Jahresvergleich erholten sich vor allem das Gastgewerbe (real plus 50,5 Prozent) und der Handel (real plus 10,8 Prozent) von den schweren wirtschaftlichen Einbrüchen des Vorjahres 2021. Die Herstellung von Waren wuchs von 2021 auf 2022 real um 3,5 Prozent, der Bau um 1,4 Prozent.

