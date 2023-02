Äpfel und Birnen

Den Briten geht das Obst und das Gemüse aus. Das sollte allerdings niemanden verwundern. Werfen die Briten doch seit Jahren die Gurken reihenweise in den Gin und die Tomaten in den Wodka.

Die Erdbeeren werden in Wimbledon verscherbelt. Und mit den Äpfeln wird nach den Ärzten geworfen („An apple a day keeps the doctor away“). Manche wollen dem Brexit, andere einer Kältewelle in Marokko daran die Schuld geben, aber das Desaster ist eben hausgemacht.



Apropos Desaster – und damit kommen wir bereits ins EU-Inland: Ein solches unterstellen Übelmeinende auch der SPÖ. Das ist natürlich falsch: Der SPÖ geht es bestens. Weil: Welche Partei auf dem Kontinent hat die Auswahl zwischen solchen Glamour-Paaren an ihrer Spitze? Entweder Alexander Wrabetz und Leona König. Oder Christian Kern und Verena Altenberger (Quelle: „Kronen Zeitung“). Oder Hans Peter Doskozil und seine Julia. Oder man lässt einfach das bisherige.



Die ÖVP wiederum tut, was sie kann – für die SPÖ und die Briten. Der Bundeskanzler und der Innenminister haben sich nun nach Marokko aufgemacht, um noch ein paar Tomaten und Gurken für die Tories ausfindig zu machen. Die türkise JVP-Partie hätte die Gurken seinerzeit für die eigenen Parties behalten. (oli)

