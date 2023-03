Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schweres Zugunglück in Griechenland: Bei einem Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen mitteilte, sind bei dem frontalen Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug mindestens 85 weitere Menschen verletzt worden. Mehr dazu

Der "Wiener Weg" endet: Die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel und Apotheken fällt, in Spitälern und Pflegeheimen wird die Testpflicht aufgehoben. Damit gelten in Wien die gleichen Regeln wie im Rest Österreichs. Mehr dazu

Nächste Auftaktniederlage für Thiem: Für Dominic Thiem war die Südamerika-Tour mit Turnieren in Buenos Aires, Rio de Janeiro und nun Santiago de Chile ein Flop. Nach seinem Zweitrunden-Aus in Argentinien und der Auftakt-Niederlage in Rio musste sich der 29-jährige Niederösterreicher am Dienstag (Ortszeit) auch in Chile gleich in der ersten Runde verabschieden. Mehr dazu

Sahra Wagenknecht und die hoffnungslos verlorene Diplomatie: Die Linkspolitikerin und Ikone der Friedensbewegung wird mit einem unangenehmen Zitat konfrontiert, schreibt unser Korrespondent Christoph Zotter in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Nordirland: Wie wurde der jahrelange Brexit-Streit gelöst? Das langjährige Streiten um die Brexit-Details hat ein Ende. Das „Windsor-Abkommen“ soll künftig für reibungslosen Warenverkehr innerhalb Großbritanniens sorgen. Michael Laczynski spricht im "Presse"-Podcast über die blutige Geschichte Nordirlands, den europäischen Binnenmarkt und die Gefahr eines Handeskriegs. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über eine Komponiermaschine, einem nach dem Prinzip der Schreibmaschine gebauten Notenschreiber. Mehr dazu