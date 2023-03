(c) Screenshot ORF

Taferl in den Parteifarben, optisch nicht ganz einfach für den Zuseher. (c) Screenshot ORF

Kärntens Landeshauptmann Kaiser will das Rad neu erfinden, es soll aus heimischem Holz sein: Was die Spitzenkandidaten im ORF am Dienstag forderten.

Ein bisserl eigen sind sie schon, die Kärntner. Vor allem, wenn es darum geht, was nach Kärnten passt und was nicht. Bei der ORF-"Elefantenrunde" vor der Kärntner Landtagswahl zeigte sich das am Dienstagabend vor allem beim Thema Windräder. FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer argumentierte seine Ablehnung (auch) damit, dass die Windräder aus China kommen. Denn "die Chinesen sind eine kommunistische Diktatur".

Regionale Windräder, wäre das nicht schön? Und irgendwie sehr kärntnerisch? Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der wegen seiner Wiederwahl nicht zittern muss, sprach sich für solche "aus heimischen Holz" aus. Sein Herumlavieren war der Grünen Olga Voglauer irgendwann zu viel: "Ich erwarte mir von einem Landeshauptmann, dass er sagt, wie die Energiewende vonstatten geht", sagte sie. Darauf Kaiser: "Ich erwarte mir von einer Grünen, dass sie Holz nicht verteufelt."