Skispringen: Wiener Dreifachsieg in der Steiermark

Mit nicht weniger als acht Podestplätzen fahren die jungen Wiener Stadtadler vom Steierischen Skisprung-Landescup in Mürzzuschlag nach Hause. Bei den neun- und zehnjährigen Burschen gelingt ihnen sogar ein Dreifachsieg.

Beim Skisprung-Landescup in Mürzzuschlag feiern die Wiener Stadtadler einmal mehr eindrucksvolle Siege in mehreren Altersklassen. Nicht nur, dass eine junge Wienerin die Klasse der Mädchen unter 9 Jahren gewinnt, zwei Stadtadler jeweils Zweite und zwei Wiener jeweils Dritte in ihren Alterklassen werden: Den eindrucksvollsten Erfolg feiern die Athleten in der umkämpftesten Alterklasse mit den meisten Startern: Bei den neun- und zehnjährigen Burschen holen die Stadtadler einen Dreifachsieg.

Malik Barrett (10) aus Wien-Simmering fliegt weiter als alle anderen: Mit Sprüngen auf 25,5 und 25,0 Meter schnappt er sich den Sieg ganz deutlich und holt bei der Siegerehrung gleich seine beiden Teamkollegen zu sich rauf auf das Siegertreppchen des Erstplatzierten. Paul Kaman, der neunjährige Stadtadler aus Schwechat, wird Zweiter - als Jüngster unter den neun Bestplatzierten. Er landet bei 24,0 und 21,5 Meter. Das Stadtadler-Podium komplettiert Abris Vajda (10) aus dem niederösterreichischen Wienerwald auf Platz 3. Seine Sprünge gehen auf 23,0 und 22,5 Meter.

Mit Theo Danner, der ebenfalls zehnjährige Stadtadler aus dem Wienerwald, wäre nach dem ersten Durchgang sogar fast ein Vierfachsieg möglich gewesen. Mit 21,0 und 21,5 Meter wird er in Mürzzuschlag am Ende Sechster. Tim Miksch (9) aus dem niederösterreichischen Bezirk Mödling komplettiert die Top 10, mit denselben Weiten wie Theo, auf Platz 10.

Raffael Swatek, der neunjährige Stadtadler aus Wien-Penzing, wird mit 20,0 und 17,0 Metern Vierzehnter, direkt gefolgt von den Stadtadlern Martin Ilger (9) aus Wien-Liesing mit zwei Sprüngen auf 17,0 Meter, Timo Hirvonen (10) aus Wien-Meidling mit 16,5 und 17,0 Metern und Emanuel Urbanek (9) aus dem niederösterreichischen Baden mit 17,0 und 15,5 Metern.

Sieg mit großem Vorsprung

Einen Sieg holt aber auch eine Wienerin: Helena Fessl, die achtjährige Stadtadlerin aus Wien-Döbling, landet auf der K18-Schanze bei 13,0 und 12,5 Metern und wird in der Mädchen I-Klasse mit großem Vorsprung Erste. Und auch Livinia Freund (8) aus Wien-Leopoldstadt schnappt sich einen Pokal. Mit 9,0 und 7,0 Metern wird sie Dritte.

Albin Hauser, der achtjährige Stadtadler aus Wien-Hernals, steht in seiner Altersklasse ebenfalls auf dem Stockerl: Mit 15,5 und 15,0 Metern wird er Zweiter in der sogenannten Kinder I-Klasse. Elias Baswald (8) aus der niederösterreichischen Region Schwechat landet hier mit zwei Sprüngen auf 11,5 Meter auf Platz 6.

Starke Weiten zeigen auch die etwas älteren Nachwuchs-Skispringer: Fridolin Hauser, dem elfjährigen Stadtadler aus Wien-Hernals, gelingen mit 25,5 und 26,5 Metern zwei Top-Sprünge, die ihn unter den Elf- und Zwölfjährigen ("Schüler I") aufs Podium befördern. Nico Greilhuber (11) aus Wien-Währing ist ihm dicht auf den Fersen, mit Landungen bei 24,5 und 26,0 Metern auf Platz 6. Und Simon Kleineidam, der zwölfjährigerStadtadler aus Wien-Landstraße, wird mit 24,0 und 25,5 Metern Neunter.

Das gemeinsame Siegerfoto der Wiener Stadtadler. Wiener Stadtadler

Ganz knapp am Podium vorbeigeschrammt ist Siri Grimheden (10) aus Wien-Landstraße. Sie wird mit zwei Sprüngen auf 15,0 Meter Vierte in der Mädchen II-Klasse, also bei den neun- und zehnjährigen Mädchen. Einen Pokal gibt es dafür für Antonia Csida, die elfjährige Stadtadlerin aus der niederösterreichischen Region Schwechat in der B-Klasse auf der K18-Schanze. Mit 13,5 und 14,5 Metern wird sie hier Zweite. Sandra Varga (9) aus Wien-Brigittenau holt in dieser Klasse mit 12,5 und 12,0 Metern Platz 4 und Laura Stiborek (10) aus Wien-Floridsdorf mit 10,5 und 12,0 Metern Platz 5.

„Das war eine sehr gute Standortbestimmung in einem für alle schwierigen Winter, was die Trainingsmöglichkeiten angeht“, sagt der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. "Siege in zwei Altersklassen bei einem Landescup, bei dem wir nur Gäste sind - das freut die Mädchen und Burschen und uns alle natürlich sehr.“

Einer der größten Clubs in Österreich

Die Stadtadler zählen in Wien zu den exotischsten Sportvereinen, gilt Skispringen doch nicht als die typische Großstadt-Disziplin. Allerdings ist der Verein mit 200 Mitgliedern einer der größten Skisprungclubs Österreichs und im Nachwuchs auch einer der erfolgreichsten.

Die Trainerinnen und Trainer fahren jedes Wochenende mit den Mädchen und Burschen zu Trainingsmöglichkeiten in die Steiermark oder nach Oberösterreich, weil weder Wien noch Niederösterreich eigene Schanzen hat. Seit Jahren kämpfen die Stadtadler deswegen für eine Nachwuchs-Trainingsschanze im Ganzjahres-Mattenbetrieb in Wien und Umgebung, damit diesen Sport noch mehr Kinder ausüben können. Das Interesse am Skispringen in Wien ist jedenfalls groß, wie ein Schnuppertraining im Ernst-Happel-Stadion mit 600 Anmeldungen vor einigen Wochen gezeigt hat.

(red.)