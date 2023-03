Art Circle International Wolfgangsee

Internationales Künstlerfestival in St. Wolfgang - 15. bis 23. April 2023

Art Circle ist ein internationales Festival für bildende Kunst. Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 in der Brda-Region in Slowenien bringt es Künstler:innen aus der ganzen Welt für eine Woche zusammen, um sich mit Einheimischen und Gästen auszutauschen und von der Region inspirieren zu lassen. Dieses Jahr findet das Art Circle International erstmals in Österreich in St. Wolfgang am Wolfgangsee statt.

Gewinnen Sie jetzt das exklusive Club-Package und erleben Sie Kunst und Kreativität inmitten malerischen Bergen und dem blauem Wolfgangsee. Tauschen Sie sich mit 18 internationalen Künstler:innen hautnah aus, begleiten Sie eine inspirierende Schifffahrt auf dem Wolfgangsee und schmecken sie die kulinarische Vielfalt im beschaulichen Ort St. Wolfgang.

Das exklusive Club-Package beinhaltet: 3 Übernachtungen von 16.4. bis 19.4. im 4-Sterne Superior-Hotel für zwei Personen am Wolfgangsee





Inspirationssschifffahrt mit Künstler:innen inkl. Häppchen und Wein





Abendessen im Falstaff-prämierten Lokal mit 4-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung





Eintritt + Führung Kaiservilla Bad Ischl

Zutritt zu den Künstlerstudios Weitere Informationen erhalten Sie direkt hier.

