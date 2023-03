Immobilienbesitz für knapp 80 Prozent der Österreicher wichtig

Laut Immoscout24 legen vermehrt Personen aus den westlichen Bundesländern Wert auf ein eigenes Heim. Auch Kinder machen Eigentum relevanter.

In Österreich lebt rund jeder zweite Haushalt im Eigentum. Eine Immobilie selbst zu besitzen, sei für wesentlich mehr Personen wichtig. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Online-Plattform Immoscout24 hervor. Dass Kinder einen wesentlichen Einfluss auf den Stellenwert von Immobilienbesitz haben, geht ebenso hervor. Denn neun von zehn Befragten mit Kindern im Haushalt finden es als relevant, ein eigenes Heim zu besitzen. In kinderlosen Haushalten teilen drei Viertel diese Meinung, heißt es weiter.

Eigener Immobilienbesitz

Zudem ist es acht von zehn Personen wichtig, eine Immobilie in Form einer Wohnung oder eines Hauses ihr Eigen zu nennen. „26 Prozent der Befragten ist es dabei extrem wichtig, 29 Prozent sehr wichtig und 24 Prozent eher wichtig.“ Besonders viel Wert auf Besitz legt man in den westlichen Bundesländern und am Land: So ist es laut Umfrageergebnis in Tirol 95 Prozent der Befragten wichtig, ein eigenes Heim zu besitzen. In Vorarlberg sind es neun von zehn Befragten. Danach kommen die Niederösterreicher (87 Prozent), gefolgt von Salzburg (86 Prozent).

In ländlichen Gegenden wünschen sich ganze 88 Prozent ein Eigentum, im Umland bzw. Einzugsgebiet einer Stadt seien es 84 Prozent, geht aus der Studie hervor. Am wenigsten Stellenwert habe Eigentum bei der Stadtbevölkerung (69 Prozent). In der Bundeshauptstadt geben sogar weniger als zwei Drittel an, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen sei ihnen persönlich wichtig.