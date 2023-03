Der Portugiese José Luis Da Cruz Vilaca und der Schotte Ian Forrester folgen dem Schlussantrag von Generalanwalt Athanasios Rantos: es sei die „entschiedene Stellungnahme zugunsten der Uefa" und des „bestehenden europäischen Sportmodells“. Das EuGH-Urteil ergeht im Frühjahr.

Nyon. Super League, oder Uefa? Wird alles neu im europäischen Klubfußball oder geht weiterhin seiner Wege, wie sie die Fußball-Union in Nyon vorzeichnet? Stehen dann Klubs wie Real Madrid an der Spitze oder behält Aleksander Čeferin als Uefa-Präsident das finale Wort? Während Fußball-Europa auf das Urteil des in Luxemburg ansässigen EuGH wartet, häufen sich die Fragen zu dieser Thematik.

Die beim EuGH behandelte Klage (Aktenzahl C-333/21) fokussiert sich auf die Regeln der Uefa, möglichen Missbrauch des Kartellrechts, monopolistisches Auftreten mit Europacup-Bewerben und die daraus resultierende Unvereinbarkeit mit geltendem EU-Recht. Details, etwa zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, zum freien Dienstleistungs- und freien Kapitalverkehr wurden einverlangt respektive durch das Verhalten der Uefa infrage gestellt.

Im Schlussantrag des Generalanwaltes fielen überraschend deutliche Worte. Die Regeln der Fußballverbände Uefa oder Fifa, die ihnen das Recht geben, Vereine daran zu hindern, einer abtrünnigen Liga beizutreten und Spieler, die dies ebenso tun, zu bestrafen, sind mit dem EU-Kartellrecht vereinbar. Es glich einer Abfuhr für die „Super-League“. Für zumeist folgt der Gerichtshof dem Schlussantrag. Das alle Seiten bindende Urteil wird im Frühjahr erwartet.

„Starke Stellungnahme zugunsten der Uefa"

In einer Konferenz zu „rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Organisation des Fußballs in Europa“ gingen nun unlängst zwei ehemalige Richter des Gerichtshofs davon aus, dass die Uefa diesen Rechtsstreit gewinnen würde. Der Portugiese José Luis Da Cruz Vilaca versicherte, dass „es absolut keinen Grund zu der Annahme gibt, dass Uefa-Regeln nicht in den Rahmen der Organisationsfreiheit der Sportverbände“ fielen. Der Schotte Ian Forrester war der Meinung, dass der für den Fall zuständige Generalanwalt, der Grieche Athanasios Rantos, „eine ziemlich starke und entschiedene Stellungnahme zugunsten der Uefa und des europäischen Sportmodells“ abgegeben habe. Es fehle nur noch deren Bestätigung.

Die endgültige Entscheidung in diesem Konflikt zwischen der „European Superleague Company“ und der Uefa wie Fifa wird von fünfzehn Juroren gefällt.