Gesundheit bedeutet mehr als die Abwesenheit einer Erkrankung

Um sich physisch sowie psychisch wohlzufühlen, genügt es nicht, an keiner akuten Erkrankung zu leiden. Dieses Bewusstsein ist bei vielen zu gering ausgeprägt. imago images/Addictive Stock

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Pandemie gehört auch, dass körperliche sowie mentale Gesundheit umfassender verstanden und definiert gehören.

Dass sie zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beigetragen und letztlich Menschenleben gerettet haben, ist unbestritten – die 82 Tage, an denen die Schulen in Österreich vollständig, und die zusätzlichen 70 Tage, an denen sie teilweise geschlossen waren.

Ebenso unbestritten ist im Rückblick, dass diese Maßnahme nicht verhältnismäßig war und zu weitreichenden Kollateralschäden geführt hat. So wurden nicht weniger als ein Drittel bis 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen psychisch stark belastet – mit Symptomen wie etwa mangelndem Lernerfolg, Angst, Depressionen, dem Erleben von Traumata und einer allgemein verminderten Lebensqualität.