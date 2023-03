Food-Influencer und ihre zweideutige Küche

Pfirsich, Melanzani, Papaya halten in Videos, Bildern und als Emojis für Körperteile her.

Illustration; Matthias Eberhart

Lasziv inszenierte Kochvideos oder Melanzani und Pfirsiche, die für Unausgesprochenes Platzhalter spielen: Wie man in den sozialen Medien Tabus kulinarisch umgeht.

Saftige Orangenhälften werden liebkost, Teigstücke sinnlich geknetet und fluffige Cremen von Torten geleckt. Food Influencer Cedrik Lorenzen verspricht mit all dem, mehr als nur Essens-Content zu liefern. „Here to make you thirsty“ steht auf seinem Instagram-Account. Dieser Durst lässt sich allerdings nicht mit Wasser stillen. „Thirst traps“ sind Social-Media-Beiträge, die die Zuseherschaft lustvoll stimmen sollen. Immer öfter wird dieses Genre mit Kochvideos vereint, wodurch der Hashtag #foodporn eine ganz neue Bedeutung bekommt. Meist oberkörperfreie Männer, beispielsweise Cedrik Lorenzen, „QCP“ Gianluca Conte oder „Salt Bae“ Nusret Gökçe, stellen neben ihrer Kochkunst ihren durchtrainierten Körper zur Schau.

Essen und Sexualität sind menschliche Genussfähigkeiten, die von Geburt an angelegt sind. „Zwei der drei ,Lust-Pakete‘ nach Sigmund Freud, die in uns Menschen verankert sind, bilden die Basis dafür, sich lustvoll erleben zu können“, meint der klinische Sexologe Wolfgang Kostenwein. So sei es nicht verwunderlich, wenn beide Themen einander berühren und sich Symboliken von Sexualität im Essen wiederfinden. „Einerseits das rezeptive, also das aufnehmende Element, auf der anderen Seite das eindringende Element“, so Kostenwein.

Genau dieser zwei Techniken bedient sich Lorenzen in seinen Videos gern. Fast schon repetitiv werden in fast allen seiner Beiträge mit fließenden Handbewegungen Lebensmitteln getätschelt, Finger eingeführt oder Gerichte angespuckt. Am Ende präsentiert der Influencer kunstvolle Gerichte, hauptsächlich Süßspeisen wie Himbeer-Tartelettes mit weißer Schokoladen-Tonka-Creme und Balsamico- Eis.