In Freundesland: Warum Kärnten anders war

Kärnten ist kein parteipolitischer Sonderfall mehr. Die Zeiten, da es als extrem national, als Hochburg des freiheitlichen Lagers galt, sind vorbei.

Urlaub bei Freunden“, heißt es in der Kärnten-Werbung, wenn es in unseren Tagen darum geht, touristische Besucher in Österreichs südlichstes Bundesland zu locken. Badeurlaub an den sommerlich warmen Seen oder Skiurlaub in den Nockbergen oder den Karnischen Alpen.

Der Autor: Andreas Mölzer (* 1952) studierte Rechtswissenschaften, Geschichte, Volkskunde in Graz. Er wird dem deutschnationalen Flügel der FPÖ zugerechnet, er selbst bezeichnet sich als „nationalliberalen Kulturdeutschen“. Von 2004 bis 2014 war er FPÖ-Abgeordneter im Europäischen Parlament. Mölzer ist Herausgeber der Wochenzeitung „Zur Zeit“.



Das Wort „Kärnten“, basierend auf der alten Bezeichnung „Karantanien“, dürfte tatsächlich vom keltischen Wort „Karant“ kommen, was nicht weniger als „Freund“ oder „Verwandter“ bedeutet. Und dieses Karantanien war im Frühmittelalter – noch vor dem Eindringen der Bajuwaren – eben ein slawisches Fürstentum, eine frühe territoriale Entität in der Nachfolge der römischen Provinz Binnen-Noricum und des alten keltischen Königreichs Noricum, der ersten Staatlichkeit auf österreichischem Boden. Bezeichnend ist dabei, dass diese Abfolge von Völkern, Kulturen und Herrschaftssystemen weitgehend ohne größere militärische Gewalt, also gewissermaßen freundschaftlich erfolgte.

Und das ist es schon einmal, was zuallererst Kärntens Besonderheit im Vergleich mit den anderen österreichischen Bundesländern ausmacht. Es hat die älteste Geschichte als staatliche oder quasistaatliche Einheit auf dem Gebiet der heutigen Republik, weit älter als die Babenberger Mark, älter als das Erzbistum Salzburg und das Herzogtum Steiermark.

Die Ursache für diese frühe zivilisatorische Entwicklung des Kärntner Raumes liegt naturgemäß in seiner landschaftlichen und klimatischen Vorzugslage. Und die wichtigen Ostalpen-Übergänge und die alten Handelswege, die von der Ostsee, der Bernsteinstraße bis hin zur Adria, zur Balkan-Halbinsel und zur Apennin-Halbinsel führten und die Vorkommen wichtiger Bodenschätze, etwa des norischen Eisens, taten das Übrige.

Und dann war Kärnten seit dem Jahre 976 natürlich auch das älteste Reichsherzogtum auf dem Territorium des heutigen Österreich. Kein Stammesherzogtum allerdings wie Bayern, Schwaben, Sachsen oder Franken, sondern eben so etwas wie ein Amtsherzogtum, dessen Verwalter vom deutschen König und römischen Kaiser direkt gemäß seines Vertrauens eingesetzt wurden.

Kärnten, lange tiefste Provinz

Und dennoch war Kärnten bis herauf ins 20. Jahrhundert tiefste Provinz. Dies deshalb, da es Mitte des 14. Jahrhunderts eben von den Habsburgern übernommen wurde und seitdem über lange Jahrhunderte immer von außen, von Wien, Graz oder sogar von Laibach reagiert und verwaltet wurde. Es konnte sich neben der alten und immer relativ bescheidenen Herzogstadt Sankt Veit und der ständischen Hauptstadt Klagenfurt keine wirkliche Großstadt entwickeln, es hatte keine Universität und eine höhere Beamtenschicht gab es mangels Regierung auch nicht.

Kärnten besaß also eine uralte eigene Staatlichkeit, es hatte neben den keltoromanischen Ursprüngen trotz der bajuwarischen Landnahme überaus prägende slawische Wurzeln und es war Provinz. Dieser eigenwillige Provinzialismus und die einzigartige Mischung am Schnittpunkt zwischen romanischer, slawischer und germanischer Welt, auf keltischem Urgrund, bedingte die Entwicklung der einzigartigen Kärntner Mentalität.

Aber nicht immer im Lauf ihrer Geschichte konnten die Kärntner jedermanns Freund sein. Reformation und Gegenreformation prägten das Land. Ursprünglich weitestgehend protestantisch, wurde Kärnten durch den Habsburger Karl von Innerösterreich einigermaßen gewaltsam wieder katholisch gemacht. Und nicht nur die Kryptoprotestanten Oberkärntens blieben unterschwellig rebellisch, diese Neigung zur Auflehnung „gegen die da oben“ blieb den Bewohnern des Landes insgesamt erhalten. Im Zuge des Nationalitätenstreits des 19. Jahrhunderts und des Zerfalls der Habsburger Monarchie wurde Kärnten schließlich schlagartig Grenzland. War es bis 1918 inmitten der Donaumonarchie gelegen, umgeben vom Herzogtum Steiermark, dem Herzogtum Krain, dem benachbarten Friaul und Tirol, lag es nunmehr plötzlich an der Grenze. Und zwar an einer höchst umstrittenen, blutig umkämpften Grenze.

So musste nahezu ein Jahrhundert vergehen, mit zwei Weltkriegen, einem Abwehrkampf, dem Überfall Nazi-Deutschlands auf den SHS-Staat und den territorialen Ansprüchen Tito-Jugoslawiens und dem EU-Beitritt Österreichs, bis das Land diese Grenzland-Situation zu überwinden vermochte.

Nationalitätenstreit fast egal

In wirtschaftlicher Hinsicht ist Kärnten, das einst schlechthin als das Bergbauland der Monarchie galt – mit Eisenerz, Blei, Magnesit und anderen Bodenschätzen – nach dem Bauernsterben der jüngeren Zeit und der Reduktion von Handwerk und Gewerbe doch auf dem Wege, neben dem Tourismus so etwas wie ein innovatives Hightech-Eldorado zu werden. Leitbetriebe wie Infineon in Villach sorgen überdies in einem über lange Jahre durch Abwanderung geprägten Land für einen positiven „Braindrain“, also die Zuwanderung höchst qualifizierter Fachleute aus dem Ausland. Auch aus dieser Perspektive vermag Kärnten also wieder jedes Land zu sein, in dem man – auch gegenüber „Zugereisten“ – eben Freund ist.

Wobei man dies sogar in Hinblick auf das politische Klima im Lande zu sagen vermag. Nachdem der Volksgruppen-Konflikt, die Auseinandersetzung zwischen der Deutschkärntner Mehrheitsbevölkerung und der slowenischen Volksgruppe weitestgehend beigelegt ist und nur mehr in marginalisierten Restbeständen dahinglost, spielt der aus dem 19. Jahrhundert tradierte Nationalitätenstreit keine wirkliche Rolle mehr. Es gilt nur Sorge dafür zu tragen, dass die slowenische Sprache und Kultur, die ein unveräußerlicher Bestandteil der Kärntner Identität sind, im Zuge der Nivellierungsprozesse im Zeitalter der Globalisierung nicht völlig verschwinden.

Und nachdem die Folgen der ökonomischen Abenteuer, die nach den Jahren des auch immer wieder catilinarischen Regiments des Bärentalers für Milliarden-Belastungen des Landes sorgten, überwunden sein dürften, schließen sich auch diesbezüglich die Gräben zwischen den politischen Konkurrenten. Kärnten ist auch längst kein parteipolitischer Sonderfall mehr. Die Zeiten, da das Land als besonders national und freisinnig und daher als Hochburg des freiheitlichen Lagers galt, sind wohl auch vorbei.

Außen rot, innen braun!

Bis zum Auftreten des Bärentalers dominierte nach 1945 eine Kärntner Sozialdemokratie, der man nachsagte, dem Wesen eines Punschkrapferls zu entsprechen: außen rot, innen braun und immer angesoffen, wie der bösartige Volksmund meinte. Und mit Haider gab es 20 Jahre einer freiheitlichen Dominanz, die im Lande zwar für Bewegung, aber auch für verhängnisvolle Fehlentscheidungen sorgte. Mit des Bärentalers Abgang und dem politischen Niedergang seiner Epigonen ist so etwas wie gesamtösterreichische Normalität auch im südlichsten Bundesland eingekehrt.

