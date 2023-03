Neues Studentenheim wird in Wien Landstraße gebaut

Wien: Neues StudentInnen-Wohnheim mit 418 Zimmern in Bau (c) Visualisierung: ZOOM VISUAL PROJECT GMBH (Visualisierung: ZOOM VISUAL PROJECT GMBH)

In der Nähe der Marx-Halle wird ein neunstöckiges Wohnheim für Studenten errichtet - mit Serviced Apartments, Büros in den oberen Stockwerken und Shops in der Erdgeschoßzone.

Seit Jahresbeginn wird an einem neuen Wohnheim für Studenten in Wien Landstraße gebaut: An der Karl-Farkas-Gasse 14/ Anton Kuh Weg 7 setzt die WRS Energie- und Baumanagement GmbH das Bauprojekt als Generalunternehmer für Raiffeisen Property Holding International (RPHI) um.

Der neunstöckige Neubau soll nach seiner Fertigstellung Ende 2024 über rund 418 Einzel- und Doppelzimmer sowie 40 Serviced-Apartments verfügen, die alle voll möbliert sein werden. Neben den Studentenwohnungen sind zudem Büroflächen in den oberen Geschoßen sowie Geschäfte in der Erdgeschoßzone vorgesehen.



Für die Durchführung des Projekts entschied sich die WRS gemeinsam mit RPHI für eine sogenannte digitale Baustelle. „Dabei erfolgt der

Informationsaustausch zur Baustellenabwicklung in Echtzeit über webbasierte Plattformen“, sagt Jennifer Jörg, WRS-Bereichsleiterin, über die als energieeffizientes Wohnheim konzipierte Immobilie im Stadtentwicklungsgebiet rund um die Marx-Halle. Eine PV-Anlage am Dach kommt ebenso zum Einsatz wie das Konzept der thermischen Bauteilaktivierung.