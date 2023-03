Der letzte globale Klimastreik der Fridays for Future fand am 23. September 2022 statt.

Der letzte globale Klimastreik der Fridays for Future fand am 23. September 2022 statt. APA/KLAUS TITZER

In Wien startet der Klimastreik am Freitag um 12 Uhr am Maria-Theresien-Platz. Auch in Graz, Linz und sechs weiteren Städten gehen Menschen auf die Straße.

In den letzten Monaten dominierte die „Letzte Generation“ mit ihren Störaktionen die Schlagzeilen. Nun melden sich auch die Fridays for Future wieder zurück. Am Freitag findet zum elften Mal ein weltweiter Kimastreik statt.

Die Bewegungen wollen sich nicht spalten lassen: „Egal ob wir klagen, kleben oder streiken, uns eint das Ziel einer klimagerechten Welt“, so Fridays for Future auch hinsichtlich der kürzlich eingebrachten Klimaklage von zwölf Kindern und Jugendlichen. Unter dem Motto „Klimablockierer stoppen - alle auf die Straße“ wird in Österreich in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Kufstein, Klagenfurt, Bregenz und Mistelbach protestiert. Hauptgrund für den Streik sei das fehlende Klimaschutzgesetz. „Österreich schützt das Klima nicht, sondern befeuert die Klimakrise tagtäglich. Das Klimaschutzgesetz ist das minimalste, das Österreich tun muss“, sagt Klara König, Sprecherin von Fridays for Future.

Tausende Teilnehmer erwartet

Die meisten Demonstrierenden werden naturgemäß in Wien erwartet. Ab 11.30 Uhr werden sie sich dort am Maria-Theresien-Platz zwischen Naturhistorischem und Kunsthistorischem Museum sammeln. Das Programm startet um 12 Uhr. Rund eine halbe Stunde später wird sich der Demozug in Bewegung setzen. Die Route geht vom Ring über den Rathausplatz, die ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse, die Felder- und Löwelstraße bis hin zum Ballhausplatz. Dort findet vor dem Bundeskanzleramt ab 14 Uhr die Abschlusskundgebung statt.

Begleitet wird der Protest von diversen Redebeiträgen und Live-Musik. Der letzte weltweite Klimastreik fand am 23. September 2022 statt. Damals waren der Bewegung zufolge bundesweit 20.000 Menschen dabei, 12.000 davon in Wien. „Auch diesmal werden es wieder Tausende sein“, sagt König zur „Presse“.

Dem ÖAMTC zufolge ist am Freitag mit einer Sperre der Ringstraße und Staus in der Innenstadt zu rechnen. Der Verkehrsclub empfiehlt deshalb, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen oder großräumig auszuweichen.