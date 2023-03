„Full Swing“: Die Golf-Serie, der Schwung fehlt

Die Netflix-Serie möchte ein möglichst breites Publikum für Golf gewinnen, das geht zulasten der Schärfe.

Wien. Die Ausgangslage ist klar wie drastisch: 64 Jahre alt war der Golffan im Median in den USA, der sich 2022 die PGA Tour im Fernsehen ansah – dem „Business Sports Journal“ zufolge gleichauf mit Eiskunstlauf der älteste quer durch die Sportarten. Im knallharten Wettrennen um Aufmerksamkeit muss Golf also dringend sein Publikum verjüngen, und was liegt heutzutage näher als der Versuch, über einen Netflix-Auftritt am eigenen Image zu feilen. „Full Swing“ heißt also die Show, die in acht Episoden Profis privat und bei Bewerben begleitet hat, und seit 15. Februar auf dem Online-Streamingdienst abrufbar ist.

Die Hoffnung der PGA Tour in die Zusammenarbeit mit den Machern von „Drive to Survive“ ist groß. Diese Serie hat immerhin schon der Formel 1 zu einem Boom verholfen. Zudem erhielt „Full Swing“ Promotion, die sich so gar nicht planen lässt: Mit der von Saudiarabien finanzierten LIV-Turnierserie erschien ein Antiheld auf der Bildfläche, der Stoff und Reibung liefert – oder zumindest könnte.

Die Folge mit Ian Poulter, eine der schillerndsten Figuren und LIV-Abtrünniger, zeigt, wie diese Chance verpasst wurde. Vom (früheren) Standing des Engländers erfährt man wenig (mit der Tochter bespricht er kurz seine extravaganten Hosen), er selbst darf die Fragen zu LIV, Geld und Moral mit den gleichen Plattitüden beantworten wie bei Pressekonferenzen.

Der Schatten von Woods

Indem „Full Swing“ auch Turniermodi oder Begriffe wie Cut erklärt, macht sie klar, dass sie auf ein möglichst breites Publikum abzielt. Das raubt dem zugegebenermaßen vertrackten Streit zwischen PGA Tour und LIV sehr viel an Schärfe und Intensität. Auch die Einblicke ins Privatleben der Profis reichen mit Ausnahmen (Tony Finau) zu wenig tief. Fraglich, ob das die Massen bewegen kann so wie das ein alternder Tiger Woods bei seinen seltenen Auftritten immer noch vorzeigt. (swi)