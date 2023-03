Emmanuel Macrons neue Afrika-Mission

Unter den Vorzeichen einer reduzierten Militärpräsenz und des schwindenden Einflusses trat Frankreichs Präsident eine Afrika-Reise an. Er spricht von einer neuen Partnerschaft.

Gabun, Angola, Kongo-Brazzaville und die Demokratische Republik Kongo: Die Stationen der jüngsten Mission Emmanuel Macrons markieren ein neues Kapitel der französischen Afrika-Politik. Das Engagement der Pariser Regierung in den früheren Kolonien Mali und Burkina Faso gehört der Vergangenheit an, seit die Militärregimes die Schutzmacht aus den beiden Staaten in der Sahelzone geworfen haben – ein unrühmliches Ende der Militärpräsenz. An die Stelle der französischen Truppen trat die russische Wagner-Gruppe.

Es ist ein Zeichen des schwindenden Einflusses Frankreichs im Westen Afrikas und in derSahelzone. „Afrika ist kein Hinterhof und noch weniger ein Kontinent, auf dem die Europäer oder Franzosen einen Entwicklungsrahmen diktieren können“, betonte der französische Präsident in einer Grundsatzrede im Élysée-Palast vor Beginn seiner Reise.