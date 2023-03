Die Coronakrise hat der Flughafen hinter sich gelassen. Dafür bereitet der Großaktionär, der weitere Anteile will, Sorgen. Der Flughafen-Vorstand plädiert daher für eine Verschärfung des Investitionskontrollgesetzes.

Wien. Eigentlich hatte der Vorstand des Wiener Flughafens am Mittwoch vor allem gute Nachrichten zu präsentieren. So wurde im Vorjahr endgültig die Coronakrise überwunden und sowohl Umsatz als auch Gewinn legten kräftig zu. Großes Thema war bei der Präsentation der Bilanz jedoch auch das jüngste Angebot des Großaktionärs IFM für den verbliebenen Streubesitz des Flughafens in Höhe von zehn Prozent. Und hier sparte die Flughafen-Spitze nicht mit Kritik am eigenen Großaktionär.

„Erfreulicherweise haben zwei Drittel der Streubesitz-Aktionäre das Angebot nicht angenommen“, so Flughafen-Vorstand Günther Ofner. Wie berichtet wurde dieses nur zu etwa einem Drittel angenommen, wodurch IFM beim Flughafen nun auf 43,44 Prozent der Anteile kommt. Je 20 Prozent halten Wien und Niederösterreich, zehn Prozent die Mitarbeiterstiftung. Der Streubesitz ist auf etwa 6,5 Prozent gesunken.