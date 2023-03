Beim Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Delhi will der Westen ein Zeichen gegen Russlands Angriffskrieg setzen. Doch China steht hinter Moskau und Indien zögert.

Der Hauptstadtverkehr in der indischen Millionenmetropole Delhi ist berüchtigt. Doch dieser Tage sind die Straßen verstopfter als sonst. Grund sind viele hochrangige Besucher, die nach Indien reisen. Darunter befindet sich auch der russische Außenminister, Sergej Lawrow. Seit Dezember hat das bevölkerungsreiche Indien den G20-Vorsitz inne und hält seit Mittwochabend das Treffen der Außenminister ab. Geladen sind Vertreter der 19 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die EU als Hauptteilnehmer. Und dazu gehören nun einmal auch China und Russland.

Noch bevor viele westliche Minister in Indien eintrafen, war Lawrow schon in Delhi. Dort traf er sich vorab mit Indiens Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar. Dass nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine, die nicht mit einem Minister vertreten ist, eine dominierende Rolle spielen würde, zeichnete sich bereits ab.