Kanadas WM-Gold: Alexandria Loutitt, die „Erbin“ von Willi Pürstl

Alexandria Loutitt landete in Planica einen historischen Skisprung-Sieg. Die 19-Jährige gewann das erste Ahornblatt-Gold auf der Schanze, und auch Österreich freut sich. Daniel Tschofenig ist ihr Freund, der Kärntner Janko Zwitter ihr Trainer - und einer der ersten Coaching-Pioniere ihres Landes ist eine Springer-Ikone.

Planica. Es ist eine historische Gold-Medaille: Alexandria Loutitt gewann Kanadas erstes WM-Gold im Skispringen. Der Teenager aus Calgary, 19, flog sensationell allen beim Großschanzen-Bewerb von Planica auf und davon und triumphierte mit Sprüngen auf 134,5 und 136,5 Meter. Mit ihr jubelten zwei Kärntner: ihr Freund, der ÖSV-Adler Daniel Tschofenig. Und ihr Trainer, Janko Zwitter, der Loutitt die Freude am Springen zurückbrachte und mit Material- und Mentaltricks das Maximum aus der Mannschaft herausholt, die die meiste Zeit in Slowenien trainiert.

Wer von Kanadas Skispringern und einem Trainer aus Österreich spricht, wird immer an Willi Pürstl erinnert. Der Sieger der Vierschanzentournee von 1975 war in den 1980er-Jahren der Coaching-Pionier bei den Ahornblätter. Er formte Typen wie Horst Bulau – der Loutitts auch Vorbild ist. Als sie im Jänner in Zao, Japan, den ersten Weltcupsieg landete, wuchs der Glauben an Flug und Absprung. Jetzt ist er vergoldet, für die „Erbin“ von Willi Pürstl.

GEPA pictures/ Patrick Steiner

„Ich habe mir das gewünscht, aber wenn es passiert, ist es

phänomenal. Das fühlt sich sehr schön an“, jubelte Loutitt. Mit der

unlängst auch zu Junioren-WM-Gold gesprungenen Kanadierin freuten

sich besonders ihr Freund und ÖSV-Skispringer Daniel Tschofenig

sowie ihr Kärntner Trainer Janko Zwitter. Eine große Sensation ist

Loutitts Titel nicht, hatte sie doch in der gesamten Saison bereits

mehrfach geglänzt und im Jänner ihren ersten Weltcuperfolg gefeiert.

Keine Medaille für Pinkelnig

Für die ÖSV-Frauen endete der WM-Bewerb auf der Großschanze mit einer Enttäuschung. Eva Pinkelnig war die beste ÖSV-Starterin als Sechste (121/123). Chiara Kreuzer wurde Neunte, Sara Marita Kramer Zwölfte (126,5/122,5). Für die Equipe von Harald Rodlauer ist die WM 2023 damit Geschichte.

(FIN)