Das unsichtbare Weltreich des Aramäischen

Von Abba und Golgota bis zu Harry Potters „Avada Kedavra“ und einer gnostischen Sekte: Die Sprache Jesu weilt noch unter uns. Einst aber war es die erste Weltsprache. Endlich wird ihre Geschichte groß erzählt.

Bringt der berühmte Todesfluch „Avada Kedavra“ in den Harry-Potter-Romanen in Wahrheit gar nicht Tod, sondern Leben? Der aramäische Ursprung von „Abrakadabra“ habe sie zu diesem Spruch inspiriert, hat Autorin J. K. Rowling dazu stets erklärt. Mysteriös. Denn dann kann der Spruch auch das Gegenteil dessen bedeuten, was er in der Harry-Potter-Welt bedeuten soll.