Kinder- und Jugendbuchpreise: Glitzer, Löwen und gesellige Bäume

Mit je 6000 Euro werden vier Gewinnertitel belohnt.

Die Gewinner der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise stehen fest: Die mit jeweils 6.000 Euro dotierte Auszeichnungen gehen heuer an "Superglitzer" von Melanie Laibl und Nele Brönner (Luftschacht), "Schneelöwe" von Heinz Janisch und Michael Roher (Tyrolia), "Ein Baum kommt selten allein" von Elisabeth Etz und Nini Spagl (Leykam) sowie Michael Hammerschmids und María José de Tellerías "wer als erster" (Jungbrunnen).

Weitere sechs Titel wurden von der Jury als besonderer Lesetipp ausgewählt. Man habe "besonderes Augenmerk auf Bücher für das junge Leserpublikum gelegt", wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag zitiert. "Wenn man in diesen Büchern blättert, gerät man leicht ins Schwärmen, denn jedes der zehn ist auf seine ganz besondere Weise einzigartig." Insgesamt wurden 90 Titel von 39 Verlagen eingereicht, die von der aus Veronika Kyral, Heidi Lexe, Klaus Nowak, Simone Weiss und Elisabeth Wildberger bestehenden Jury beurteilt wurden. Die Verleihung der Preise findet am 23. Mai in Eisenstadt statt.

(APA)