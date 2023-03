Maren Lundby: Symbol gegen Magerwahn

2021 brach die Norwegerin mit einem Tabu, die Skispringerin sprach über Gewichtsprobleme im Skispringen. 2023 gewinnt sie Silber in Planica.

Planica. Mit WM-Silber von der Großschanze meldete sich die Norwegerin Maren Lundby in Planica an der Weltspitze zurück. Dass die 28-Jährige da überhaupt auf dem Podest stand, hatte für viele Konkurrentinnen und Beobachter großen symbolischen Charakter. Denn die Skispringerin aus Gjøvik, bei Olympia 2018 oder der WM 2019 in Seefeld noch vergoldet, hatte starke Worte und harte Jahre hinter sich.

2021 suchte Norwegens Vorzeigeathletin keine Ausreden, sondern sprach unter Tränen im NRK-Live-TV aus, was sich viele nie getraut hätten: „Ich habe im Moment ein paar Kilo zu viel, um in der Weltspitze zu springen.“

FIS muss BMI kontrollieren

Den Olympia-Winter 2022 setzte sie komplett aus, trat stattdessen in der TV-Show „Let's Dance“ auf. Lundby erntete Zuspruch, Aufmunterung, aber auch Kritik. Ein dem Verband nahes Boulevard-Medium – Österreich und Norwegen haben doch etwas gemein – raunte, Langläufer Emil Iversen nannte ihren Entschluss „unprofessionell“. 17 Monate lacht Lundby gesund vom Podest: „Einer meiner größten Siege.“

Lundby entschied sich damals nicht für den Ausstieg, weil sie krank war, sondern ihre Gesundheit nicht für den Sport aufs Spiel setzen wollte. Sie habe ihr „Gewicht nie unverantwortlich kontrolliert“ und setzte ein Zeichen. Dass sich Profis nicht alles aufzwingen bzw. diktieren lassen sollten. Und, dass Themen Gewicht, Magersucht und Body Mass Index (BMI, Gewicht und Größe befinden über Skilänge; 21 bei beiden Geschlechtern) vom Weltverband FIS diskutiert und kontrolliert werden sollten. Silber sei größter Lohn dafür, Mut bewiesen und Probleme offen angesprochen zu haben.

