Er ist als Hardliner berüchtigt. Nun schockiert Israels Finanzminister Bezalel Smotrich mit seinen Zerstörungsfantasien gegenüber dem palästinensische Dorf Hawara, das von radikalen Siedlern angegriffen worden ist.

15 ausgebrannte Häuser, 25 abgefackelte Autos, ein Toter: Das ist die Bilanz der Verwüstung, die radikale israelische Siedler im palästinensischen Dorf Hawara anrichteten. Sie scheint allerdings nicht jeden zu schockieren. „Ich finde, dass das Dorf Hawara ausgelöscht werden muss“, sagte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich am Mittwoch.

In den vergangenen Tagen ist die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern dramatisch eskaliert. Am Sonntag hatte ein palästinensischer Attentäter bei Hawara im Westjordanland zwei junge israelische Brüder in ihrem Auto erschossen. Am Abend darauf drangen rund 400 israelische Siedler in das Dorf ein, um an den Bewohnern kollektiv Rache zu nehmen. Generalmajor Yehuda Fuchs, der die israelischen Streitkräfte unter anderem im Westjordanland befehligt, sprach anschließend von einem „Pogrom“.