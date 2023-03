Amalfi, Positano, Pompeji

Italien. Golf von Neapel

Die Gegend um den Golf von Neapel ist eine der schönsten und interessantesten Kulturrouten, die Europa zu bieten hat. Die Reise beginnt mit der Ankunft in Neapel und dem Transfer nach Sorrent. Die Ruinen von Pompeji stehen an Tag zwei am Programm. Bis zum Untergang der Stadt 79 n. Chr. herrschte in den prunkvollen Villen, reichen Geschäftshäusern, den großartigen Thermen und Theatern überschwängliche Lebensfreude. Am Nachmittag geht es per Bus durch üppige Weingärten, über weite Lavafelder in Richtung Vesuv. Vom Parkplatz aus, in ca. 1000 Meter Höhe, geht es über steiles Geröll zu Fuß zum Kraterrand. Der Blick von dort ist überwältigend! Tag drei steht zur freien Verfügung und kann beispielsweise für einen Ausflug nach Capri genutzt werden. Das Ausgrabungsgelände von Herculaneum wird an Tag vier näher erkundet. Ein Spaziergang führt durch die antiken Gassen, vorbei an kleinen Häusern, prächtigen Palästen, öffentlichen Gebäuden und ausgedehnten Gärten. Am Nachmittag steht das Umland von Sorrent mit seinen kleinen Hafenstädtchen und Bergdörfern im Mittelpunkt. Besichtigt wird auch eine Käserei, wo die Herstellung von Mozzarella demonstriert wird. Der fünfte Reisetag kann wieder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Es bietet sich die Gelegenheit zu einem Spaziergang durch das charmante Sorrent oder einen Ausflug nach Paestum.

An Tag sechs geht es auf der „Amalfitana“ über Positano (Fotostopp) nach Ravello. Die Costiera Amalfitana gehört zu den schönsten Küsten Italiens. Mit einem Ausflug nach Neapel neigt sich die Reise allmählich dem Ende zu. Im 18. Jahrhundert galt Neapel als eine der glänzendsten Städte Europas, gegenwärtig erlebt die Hauptstadt des Mezzogiorno eine Renaissance. Bis zum Flughafentransfer steht der letzte Tag zur freien Verfügung.

Die Ruinen von Pompeji entführen in die Zeit vor Christus. (c) Shutterstock / Boris Stroujko

Ruefa

INFORMATION TERMINE & PREISE: 08. 04. – 15. 04. 2023p. P. 1298 €

29. 04. – 06. 05. 2023p. P. 1398 €

13. 05. – 20. 05. 2023p. P. 1398 €

02. 09. – 09. 09. 2023p. P. 1398 €

23. 09. – 30. 09. 2023p. P. 1398 €

Einzelzimmerzuschlag312 €

Kleingruppenzuschlag (12 – 18 P.) 149 €

12 bis maximal 26 Personen

Buchungscode [PNAPNE23] INKLUDIERTE LEISTUNGEN: Linienflüge Wien – Neapel – Wien (Austrian Airlines Group)

Flughafen- & Sicherheitsgebühren (dzt. ca. € 178,–)

Transfers/Ausflüge im bequemen Reisebus

sieben Übernachtungen im schönen Grand Hotel La Pace****(*)

Halbpension

Besichtigungen und Eintritt: u. a. Archäologischer Park Pompeji, Nationalpark Vesuv (inkl. NP-Gebühr), Archäologischer Park Herculaneum, Villa Rufolo/Ravello, Nationalmuseum Neapel

Mozzarella-Verkostung bei Sorrent

Informationsmaterial & Reiseliteratur (1 Exemplar/Zimmer)

Qualifizierte Studienreiseleitung: Dr. Paola Giandomenico (Änderungen vorbehalten!) REISEVERLAUF: 1. Tag: Wien – Sorrent

2. Tag: Pompeji – versunkene Stadt am Vesuv

3. Tag: Capri

4. Tag: Herculaneum & die sorrentinische Halbinsel

5. Tag: Tempel v. Paestum

6. Tag: Costiera Amalfitana

7. Tag: Neapel

8. Tag: Rückreise nach Wien