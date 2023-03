Die ganze Insel bequem erleben

Zypern. Im Schnittpunkt zwischen Orient und Okzident

Zypern, die Insel der Götter, lag immer im Schnittpunkt zwischen Orient und Okzident. Diese Reise stellt die seit 1974 geteilte Insel in all ihrer Vielfalt vor. Nach der Ankunft in Larnaca geht es direkt zum Hotel in Limassol. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung. An Tag zwei werden die Stadt Paphos sowie der Aphrodite-Felsen und die berühmten Königsgräber näher erkundet. Nach einer (fakultativen) Stärkung in einem Restaurant an der Hafenpromenade von Kato Paphos geht es weiter zum Kloster Agios Neophytos. Zu den Programmpunkten an Tag drei zählen das vulkanische Troodos-Gebirge und eine Weinprobe. Der Weinbau auf Zypern lässt sich mehr als 5000 Jahre zurückverfolgen. Der vierte Reisetag beginnt mit einem Spaziergang durch die Altstadt von Limassol und einer Besichtigung der Festung Kolossi. Heute sind von der Burg noch der Wohnturm und die ehemalige Zuckermühle sowie ein Teil der umgebenden Mauern erhalten. Am Nachmittag wird das einstige Stadtkönigreich Kourion besichtigt. Tag fünf widmet sich einer der bedeutendsten archäologischen Stätten Europas, Chirokitia. Am Nachmittag geht es weiter nach Nikosia. Dort steht zunächst das Archäologische Nationalmuseum am Programm. Die Exponate belegen die neuntausendjährige Kulturgeschichte der Insel Zypern. Es folgen drei Übernachtungen in Lar­naca.

Tag sechs der Reise steht zur freien Verfügung und kann für einen Ausflug nach Salamis und Famagusta genutzt werden. Die nach einem unbekannten Eremiten benannte Kreuzritterburg St. Hilarion steht am Folgetag am Reiseplan. Die Anlage liegt an einem der idyllischsten Plätze des Besparmak-Gebirges. Der Aufstieg von der Unterburg ist etwas beschwerlich, ein herrliches Panorama über das Gebirge und die Küste belohnt aber die Mühe. Von Larnaca geht es zurück nach Wien.

Die Ruine der Abtei Bellapais ist eine gotische Klosterruine in Nordzypern. (c) Shutterstock / Vladimir Sazonov

