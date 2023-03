Verbrenner ade? Müssen nur wollen!

Mobilität. Plötzlich sind alle gegen das Aus für Verbrennungsmotoren. Ja, Verbote sind unsexy, aber sie geben eine Richtung vor.

Der Autor: Hauke Hinrichs ist CEO des österreichischen Ladeinfrastruktur-Spezialisten Smatrics.

Das im EU-Parlament beschlossene Aus für Verbrennungsmotoren in Kfz sorgt für mächtige Aufregung. Auf einmal scheinen von Wirtschaftsverbänden bis zu Autofahrerklubs alle zu Bedenkenträgern geworden zu sein.

Dabei ist die Maßnahme seit fast zwei Jahren in Diskussion, die aktuelle Lösung ein Kompromiss auf breiter Basis mit immerhin zwölf Jahren Vorlaufzeit. Woran stoßen sich die Gegner also? Zuerst überhaupt an einem Verbot. Ja, Verbote klingen unsexy, haben aber auch Vorteile. Sie geben eine Richtung vor: Autoindustrie, Ladeinfrastrukturanbieter, nationale Regierungen – jetzt wissen alle, wohin die Reise geht. So wird Fortschritt gelenkt, um die (zweifellos ambitionierten) Ziele zu erreichen. Über das früher umstrittene Glühlampenverbot redet heute kaum noch jemand. Dafür hat die LED-Technik ihren Siegeszug angetreten und reduziert den Energieverbrauch von Beleuchtung massiv.

Oft wird beklagt, man solle lieber „technologieoffen“ agieren. Das klingt sachlich, ist aber das Gegenteil. Denn Technologien haben spezifische Vor- und Nachteile, die sich aus purer Physik ergeben: Der Verbrenner hat trotz aller Verbesserungen einen Wirkungsgrad von nur 30%. Schon zuvor, bei der Herstellung von E-Fuels, kommt weniger als die Hälfte der eingesetzten Energie im Tank an. Mit derselben Energiemenge, mit der ein Elektroauto 100 Kilometer fährt, kommt ein E-Fuel-Verbrenner keine 18 Kilometer oder anders herum: Man muss fast sechsmal mehr Primärenergie mit E-Fuels aufwenden als bei der Elektromobilität.

Bleibt die Frage, ob die Zeit für die Umstellung zu kurz bemessen ist. Dabei kann ein Blick darauf helfen, was schon alles gelungen ist: Wir sehen mittlerweile in fast allen Autokategorien Angebote der Hersteller, vom Kleinwagen (ja, hier ginge noch mehr) bis zum Familien-Van. Neue E-Autos kommen mit Reichweiten, die auch im Winter mit nur einer Akku-Ladung eine Reichweite/Strecke von 400km möglich machen.

Und nicht zuletzt wurde fleißig an der Ladeinfrastruktur gebaut. Aktuell stehen in Österreich rund 15.000 öffentliche Ladepunkte, letzte Lücken werden geschlossen und viel wichtiger: Die Ladegeschwindigkeiten steigen auch immer weiter – bei einer Leistung von 150kW sind weitere 300km in 30 Minuten drin. Und das ist erst der Anfang: Einige Fahrzeuge können schon heute noch schneller laden, wir bauen Infrastrukturen für bis zu 400kW.

Es ist noch viel zu tun

Was bleibt also zu tun? Jetzt müssen alle in die Hände spucken. Die Autobauer, die statt Krokodilstränen für den Verbrenner alle Energie daransetzen sollten, effiziente E-Autos für die breite Masse zu bauen. Die Ladeinfrastruktur-Betreiber mit weiterhin raschem Ausbau bei den Ladestationen und einem Plus an Komfort. Dafür braucht es rechtliche und technische Verbesserungen, die im Masterplan Ladeinfrastruktur von Smatrics und Verbund ausgeführt sind: Die von uns vorgeschlagene Steuervereinfachung beim Laden von Dienstwagen zu Hause ist mittlerweile umgesetzt. Und es braucht ausreichend Flächen für Ladestationen und standardisierte transparente Prozesse sowie eine Priorisierung bei den Netzbetreibern, damit neue Ladeparks schnell Anschluss an das Stromnetz finden.

Das ist alles sehr aufwendig, sagen Sie? Stimmt. Aber wir müssen nicht wie für den Verbrennungsmotor Erdöl über die halbe Welt transportieren und mit Tankwagen bis ins letzte Tal bringen. Sondern uns mit dieser neuen grünen Infrastruktur „nur“ an ein bestehendes Stromnetz hängen. Den grünen Rohstoff Öko-Energie haben wir im Land.

