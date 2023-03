Kein Ende der Inflation in Sicht: Wie Anleger das nützen können

(c) IMAGO/NurPhoto (IMAGO/Vernon Yuen)

Die Wiedereröffnung von Chinas Wirtschaft nach der Pandemie könnte die Rohstoffpreise neuerlich nach oben treiben. (c) IMAGO/NurPhoto (IMAGO/Vernon Yuen)

Die Hoffnung auf einen raschen Rückgang der Teuerung schwindet angesichts jüngster Daten. Anleger können mit speziellen Produkten jedoch auf die Entwicklung setzen.

Wien. Die Inflationsentwicklung wird noch länger für Schlagzeilen sorgen. Nach den zwischenzeitlichen Höchstständen im Vorjahr schien der Höhepunkt zunächst überwunden. Zur Erinnerung: Im Juni 2022 hatte die Jahresinflation in den USA in der Spitze 9,1 Prozent erreicht, in der Eurozone waren es 10,6 Prozent im Oktober. Danach folgte ein stetiger Rückgang der Inflationsraten, wobei zahlreiche Analysten für heuer mit einer zügigen Fortsetzung des Trends rechneten.

Die Abkühlung scheint inzwischen allerdings ins Stocken zu geraten. Im Jänner sank die Jahresinflationsrate in den USA auf lediglich 6,4 Prozent, der Rückgang fiel damit geringer als erwartet aus. Auch in der Eurozone sollten Anleger die Entwicklungen gut im Auge behalten: In einer ersten Schnellschätzung des Statistikamtes Eurostat sank die Inflation im Februar nur leicht. Die Jahresrate erreichte 8,5 Prozent. Analysten hatten 8,2 Prozent erwartet.