2022 zog es mehr Menschen in die Gewerkschaft

Auf lange Sicht sinken die Mitgliederzahlen, zuletzt gab es Zuwächse.

In Bezug auf die österreichische Gewerkschaft zeigen sich kurz- und langfristige Trends. Im langjährigen Vergleich musste der Gewerkschaftsbund (ÖGB) mit seinen sieben Teilgewerkschaften deutlich Federn lassen: Zählte man vor 20 Jahren noch 1,4 Millionen Mitglieder, waren es voriges Jahr rund 200.000 weniger. Zuletzt ging es für die Arbeitnehmervertretung aber nach oben: Mehr als 80.000 Arbeitnehmer und Lehrlinge seien 2022 dem ÖGB beigetreten, zeigt die aktualisierte Mitgliederstatistik, die der „Presse“ vorliegt. Ziehe man die verstorbenen und die – etwa durch Pensionierungen –, ausgetretenen Mitglieder ab, bleibe ein Netto-Zuwachs um 3153 Mitglieder, rechnet der ÖGB vor.

Dies sei besonders erfreulich, da aufgrund der Coronapandemie in den vergangenen Jahren nur wenige persönliche Kontakte möglich gewesen seien. „Die Zahlen zeigen, dass diese Zeiten hinter uns liegen“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Mit 37 Prozent sei im Vorjahr außerdem der höchste Frauenanteil in der Geschichte des ÖGB erreicht worden. Unter den neuen Mitgliedern hätten sich außerdem mehr als 8000 Menschen unter 19 Jahren befunden. 2021 gab es noch einen Rückgang der Mitglieder.

Aus der Mitgliederstatistik des ÖGB lassen sich auch kurzfristige Trends ablesen, die durchaus Schwankungen in der politischen Konjunktur unterworfen sind. Zufall oder nicht – in den Jahren 2018 und 2019 verzeichnete die Gewerkschaft besonders deutliche Zuwächse. Zu dieser Zeit amtierte in Österreich die vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz geführte türkis-blaue Koalition, das politische Klima war aufgeladen.

(hie)