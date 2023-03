Der Fall TikTok ist ein weiteres Kapitel des großen geopolitischen Konflikts des 21. Jahrhunderts. Ein Konflikt, in dem es zwei Gründe gibt, die es Europa schwermachen, neutral zu bleiben.

Ein chinesischer Konzern, der eine immer wichtigere Rolle in der Telekommunikation spielt. Der Vorwurf aus Washington, dass die Technologie zum Ausspionieren verwendet werden könnte. Die Zurückweisung der Vorwürfe aus Peking. Und schlussendlich Verbote in Nordamerika, während in den meisten Ländern Europas das Fragezeichen bleibt, wie man mit der Situation umgehen sollte.

Wenn Ihnen die Situation rund um TikTok bekannt vorkommt, ist das kein Wunder. Der Fall erinnert an jenen von Huawei vor vier Jahren. Auch damals lauteten die Vorwürfe, dass Huawei eine Gefahr für die US-Sicherheit darstelle, weil die chinesische Regierung so Zugriff auf Daten erhalten könnte. Die Folge war ein US-Bann, laut dem amerikanische Firmen keine Geschäftsbeziehungen mehr mit Huawei haben dürfen.