Deutschland will Beobachtermission in Berg-Karabach weiter ausbauen

Der deutsche Kanzler nannte die humanitäre Situation der Krisenregion im Kaukasus „sehr bedrückend“. Im Kampf zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet starben bereits Zehntausende.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich besorgt über die humanitäre Situation in der Kaukasus-Region Berg-Karabach geäußert. Er hat angekündigt, mehr deutsches Personal für eine zivile Beobachtermission bereitzustellen. Nach einem Treffen mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan in Berlin sagte Scholz am Donnerstag, er sei "sehr stolz" auf die EU-Mission zur Grenzbeobachtung in Berg-Karabach unter Leitung eines deutschen Bundespolizisten.

Er wollte diese mit mehr deutschem Personal "weiterentwickeln", so Scholz. Die humanitäre Situation in der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Region Berg-Karabach nannte Scholz "sehr bedrückend". "Der Status quo ist so nicht haltbar", sagte der deutsche Kanzler.

Paschinjan dankte Scholz für seinen "hohen persönlichen Einsatz" für die Mission. "Sie wird eine bedeutende Rolle für die Stabilität in der Region spielen", sagte er.

30.000 Menschen in Kampf um Region gestorben

Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die mehrheitlich von Armeniern bewohnten Grenzregion Berg-Karabach auf aserbaidschanischem Gebiet. Dabei starben bisher rund 30.000 Menschen. Nach Kämpfen mit mehr als 6500 Toten im Jahr 2020 hatte Moskau ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

Die Gefahr einer erneuten Eskalation des Konflikts bleibt trotz jüngster Annäherungen in Friedensgesprächen zwischen den beiden Ländern hoch. Seit Mitte Dezember blockieren Aserbaidschaner die einzige Straße nach Berg-Karabach, wodurch die Versorgung der 120.000 Bewohner der Region stark beeinträchtigt wird.

Ende Februar hatte die EU angekündigt, das Personal der zivilen Mission Euma von 40 auf 100 Einsatzkräfte aufzustocken, um die Region zu stabilisieren. Baku und Moskau übten deutliche Kritik an der neuen EU-Beobachtermission.

(APA/AFP)