TikTok lehrt Facebook, Twitter und Instagram das Fürchten

TikTok hat das Geschäftsmodell erfolgreich adaptiert und sich schneller als die großen US-Mitbewerber angepasst. Die chinesische Video-Plattform knackte zudem in der Hälfte der Zeit von Facebook, die Marke von einer Milliarde Nutzern.

Die Video-App TikTok ist die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform weltweit. Eine Milliarde Menschen haben die App aus China installiert, 125 Millionen davon in der EU. Dafür hat TikTok nur vier Jahre gebraucht. Facebook brauchte einst doppelt so lang, um diesen Meilenstein zu erreichen. Der Sensationserfolg des 38-jährigen Entwicklers Zhang Yiming ist in seinem Heimatland überhaupt nicht verfügbar. Ähnlich wie Facebook, Twitter und Amazon, die durch die „Great Firewall“ in China ausgesperrt werden.

In 140 Ländern ist TikTok verfügbar und das in 39 Sprachen. Schätzungen gehen davon aus, dass in den USA 70 Prozent der Jugendlichen die App täglich mehrmals, teilweise über mehrere Stunden verwenden. Andere Statistiken zeichnen ein ähnliches Bild für Europa beziehungsweise für die knapp 1,2 Millionen Nutzer in Österreich.