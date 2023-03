Spionage bis ins Schlafzimmer: Wie gefährlich ist TikTok?

Die EU-Institutionen verbietet ihren Mitarbeitern das Verwenden der App TikTok auf deren Diensthandys - aus Angst ausspioniert zu werden. Was ist dran an den Vorwürfen? Welche Vorfälle lassen sich belegen und wie kann man selbst für mehr Sicherheit am Smartphone sorgen? Darüber sprechen in dieser Folge Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm und Tech-Expertin Barbara Steinbrenner.

Gast: Oliver Grimm, Barbara Steinbrenner

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher, Georg Gfrerer

Credits: TikTok

