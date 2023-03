Panama erweitert Meeresschutzgebiete

Die Hälfte der Wirtschaftszone Panamas, eie Fläche von knapp 94.000 Quadratkilometern, steht mit diesem unterzeichneten Dekret künftig unter Schutz.

Panama wird die Größe seiner Meeresschutzgebiete fast verdoppeln. Bei einer Konferenz zum Schutz der Ozeane unterzeichnete Präsident Laurentino Cortizo am Donnerstag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Die Fläche des Schutzgebiets Banco Volcán in der Karibik werde auf knapp 94.000 Quadratkilometer erweitert. Dadurch sollen künftig mehr als 54 Prozent der panamaischen ausschließlichen Wirtschaftszone unter Schutz stehen im Vergleich zu den derzeitigen 30 Prozent.

In Panama wollen bis Freitag bei der internationalen Konferenz "Our Ocean" Vertreter von Regierungen, Privatsektor, Organisationen und Zivilgesellschaft aus 70 Ländern Kompromisse zum Schutz der Ozeane erzielen. An dem Treffen nahm auch der Sondergesandte der US-Regierung für Klimafragen, John Kerry, teil. Die Konferenz wurde zum ersten Mal 2014 auf Initiative der US-Regierung abgehalten.

(APA/DPA)