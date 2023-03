Mercedes GLC 300e: Ehrenrettung für Plug-in-Hybride

Über 100 Kilometer rein elektrisch: Eindrucksvoll die lokal emissionsfreie Autonomie im GLC 300e von Mercedes. Im Sinn ihrer Erfinder betrieben, ist die Technik unverändert wirksam und erhaltenswert.

Wien. Ist das beruhigend oder eher nicht? Ein massiver Software-Bug kann jedenfalls auch in den besten Häusern vorkommen. Unser Mercedes GLC 300e wurde von einem irrlichternden Bordsystem geplagt. Für den Kunden sollte sich das Ärgernis mit einer hoffentlich prompten und demütigen Behebung der Störung in der Werkstätte in Grenzen halten.

Uns blieb die Erkenntnis, dass man die Steuerung gewisser Funktionen nicht dem Touchscreen überantworten sollte. Denn während man eine Zeit lang damit leben kann, dass sich das Navi irgendwo in Salzburg festgefahren hat und nicht zu Diensten ist, ist eine Klimatisierung, die tut, was sie will, weniger gut auszuhalten. Sie gehorcht aber nur Eingaben auf dem leider spinnerten Display. Auch die Rückfahrkamera dringt nur zeitweise mit einem Bild durch – dabei ist mechanisch alles in Ordnung.

Den nach einer Modellpflege grundlegend erfrischten GLC haben wir im Dezember in Diesel-Variante ausführlich besprochen, insofern fällt es leicht, wenn wir uns nun allein auf die hybriden Aspekte der Baureihe beziehen.

Hochwertiges Cockpit, die Bedienung der Klimatisierung allerdings in den Touchscreen verfrachtet. Das kann ein Nachteil sein. Clemens Fabry



Und die können sich sehen lassen. Mit über 30 kWh Kapazität ist der GLC 300e (ab 69.360 Euro) mit einer größeren Batterie ausgestattet, als manch pures Elektroauto mit sich führt. Sie ermöglichte uns rein elektrische Fahrten von bis zu 110 Kilometern, und dies in den kalten Tagen der zurückliegenden Wochen.

Mit 100 kW Leistung und maximal 440 Newtonmetern Drehmoment ist der Elektromotor zudem so gut bestallt, dass nur selten oder im Pendel-Alltag gar nicht auf den Verbrenner – einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 204 PS – zurückgegriffen werden muss. Auf der Autobahn gelingt dies bis zu einem Tempo von 140 km/h. Zumutbar also.

Der GLC 300e ist mit einem Vierzylinder-Benziner, einem ausreichend kräftigen E-Motor und einer großen Batterie von über 30 kWh Kapazität ausgerüstet. Clemens Fabry



Es wäre eine Sünde, ein solches Auto nicht an den Stecker zu hängen und zu laden, wann und wo immer das möglich ist. Indem wir genau dies taten, realisierten wir einen durchschnittlichen Verbrauch von 2,9 Litern auf 100 km. Nicht übel für ein 4,7 Meter langes und 2,2 Tonnen schweres Allrad-SUV mit allem Komfort.

Aus diesem Grund sind Plug-in-Hybride eine sinnvolle Lösung, wenn sie im Sinne ihres Erfinders betrieben werden. Dass sie nicht mehr steuerlich gefördert werden, wie in Deutschland, ist dennoch nachvollziehbar – bei uns leben sie vom Entfall der NoVA, die den technischen Mehraufwand und damit höheren Preis kompensiert. Nicht zu Unrecht.