Der Gesundheitsminister will die Zahl der Primärversorgungseinrichtungen rasch in die Höhe schrauben und dafür die Ärztekammer entmachen. Diese übt Kritik.

Um die medizinische Versorgung zu verbessern, will die türkis-grüne Regierung den Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen (PVE) stärker vorantreiben. Konkret möchte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) eine Verdreifachung der Zentren bis zum Jahr 2025 schaffen - auf mindestens 121 - und dafür die, aus seiner Sicht blockierende, Ärztekammer entmachten. Letztere wehrt sich gegen die Vorwürfe und wirft dem Ressortchef „reinen Aktionismus“ vor.

Die entsprechende Gesetzesnovelle, die nun in Begutachtung geht, sei „ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um die medizinische Versorgung in Österreich strukturell zu verbessern“, betonte Rauch. Man könne es auch „Projekt Bergdoktor" oder „Projekt Landarzt" nennen, denn vor allem im ländlichen Bereich gebe es einen Mangel an Kassenärzten. „Es geht einfach nicht an, dass Menschen tagelang, wochenlang einen Arzttermin suchen müssen, niemanden finden, dass im ländlichen Bereich die Versorgung nicht mehr da ist“, argumentierte Rauch am Donnerstag in der ORF-Sendung „ZiB2“.

Die PVE würde ihnen eine gute, medizinische Versorgung direkt beim, respektive sehr in der Nähe ihres Wohnortes ermöglichen: „Und zwar mit der E-Card und nicht mit der Kreditkarte.“ Damit dies rasch möglich wird, soll der Ärztekammer ihr Vetorecht genommen werden - was bei der Kammer Protest und den Ruf nach weiteren Verhandlungen mit dem Gesundheitsressort auslöst.

„Es gibt derzeit leider praktisch keine Gespräche“, kritisiert Edgar Wutscher, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer, am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“. Außerdem hält er fest: „Wir als Ärztekammer sind nicht die Bremser.“ Eine mögliche Entmachtung sieht er gelassen: Tatsache sei, dass sich nur wenige Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit in einem PVE interessieren würden. Aber: Man sei - wie Rauch - daran interessiert, die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

Auf einen Blick Der Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen ist bisher sehr zögerlich vorangegangen. Derzeit gibt es in Österreich 39 Primärversorgungszentren in sieben Bundesländern. Das ursprüngliche Ziel, bis 2021 75 Primärversorgungseinrichtungen zu errichten, wurde also verfehlt. Nun setzt man sich nichtsdestotrotz gleich ein neues Ziel: Bis 2025 soll das Angebot auf 121 Zentren, die sich auf alle Bundesländer verteilen, verdreifacht werden.

>>> Rauch in der „ZiB2"

>>> Bericht im Ö1-„Morgenjournal“

(APA/Red.)